Co dělat, když jsme si nestihli koupit Bitcoin?

Není už pozdě?

Při pohledu na letošní růst Bitcoinu je zřejmé, že toto finanční aktivum svým držitelům umožnilo nejen porazit inflaci, ale také zacelit ztráty z uplynulých tří let, kdy inflace v Česku dosáhla téměř 30 %. Silný růst Bitcoinu proto přirozeně vyvolává otázku: Není už pozdě na investici? Má smysl ještě naskočit, nebo se růst brzy zastaví? Tyto otázky jsou v investování typické, zejména když cena určitého aktiva výrazně vzroste. Často se hovoří o tzv. FOMO (Fear of Missing Out), tedy strachu z toho, že nám ujede vlak. Při pohledu na graf Bitcoinu si mnozí říkají, jestli je ještě čas naskočit do rozjetého vlaku, nebo zda už jeho rychlost dosáhla maxima a brzy zastaví. Důležité je však si uvědomit, že touha investovat je v takových situacích často poháněna strachem – a strach je především emoce. Řídit se v investování výlučně emocemi je jedna z nejhorších možných strategií.

Nebýt ukvapený

Ukvapené či zbrklé investice jsou nejhorší chybou, kterou může investor udělat. A to i v případě, že se díky náhodě podaří na takové investici vydělat. Tento paradoxní úspěch totiž může investora mylně utvrdit v tom, že impulzivní investice fungují. Náhoda může přinést zisk jednou či dvakrát, ale nakonec se vyčerpá – a investor bude muset řešit důsledky svých chybných rozhodnutí.

První rada, jak se vyhnout ukvapeným investicím, spočívá v uvědomění, že na trhu se neustále objevují nové příležitosti. Pokud nám jedna unikla, neznamená to, že už žádné další nebudou. Hledání investičních příležitostí vyžaduje trpělivost a neustálé vzdělávání. Není proto důvod podléhat emocím, jako je zoufalství nebo lítost, ale naopak se dívat dopředu a soustředit se na další možnosti.

Druhá rada zní: Příklad Bitcoinu ukazuje, že není snadné odhadnout ideální moment pro nákup. Pokud se nám to náhodou podaří, neznamená to, že budeme mít stejně úspěšný odhad i při druhém klíčovém rozhodnutí – tedy při prodeji. Prodat aktivum ve chvíli, kdy jeho cena výrazně roste, bývá často ještě těžší než ho koupit. Úspěšné investování proto vyžaduje promyšlený plán. Není dobré spoléhat na štěstí nebo náhodu. Místo toho je třeba přistupovat k investicím strategicky, s jasně definovanými cíli a pečlivě zvažovanými kroky. Jen tak se lze vyhnout zbytečným chybám a maximalizovat šance na dlouhodobý úspěch.

Matěj Široký