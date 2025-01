Poradna: Studující syn a dluh na zdravotním pojištění

Pavel: Synovi, který je ve čtvrtém ročníku gymnázia, přišel dopis od zdravotní pojišťovny, že od prvního září má nevyřešený vztah a ať dané období doloží, jinak bude od daného období osobou bez zdanitelných příjmů a dlužné pojistné se bude vymáhat. Jak má syn situaci co nejjednodušeji vyřešit?

Hned na úvod je nutné poznamenat, že každý občan musí být v registru své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř kategorií, a sice jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Případně je možné být současně ve dvou kategoriích, např. podnikající zaměstnanec. OBZP však není v žádné jiné kategorii. Pro účely placení zdravotního pojištění je osobou bez zdanitelných příjmů každý pojištěnec, který není veden v žádné jiné ze tří předchozích kategorií.

Studenti jsou státní pojištěnci

Mezi státní pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, jsou považováni i studenti. Váš syn je dle formulace dotazu studentem, proto za něj platí zdravotní pojištění stát. Vzhledem k tomu, že obdržel Váš syn dopis od zdravotní pojišťovny, tak není aktuálně v registru své zdravotní pojišťovny jako státní pojištěnec veden a danou situaci je nutné co nejrychleji napravit. Zdravotní pojišťovna Vám tedy zaslala „výzvu k napravení současného stavu“. Všichni pojištěnci si musí plnit svoji oznamovací povinnost.

Řešení situace je jednoduché

Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné co nejdříve doručit potvrzení o studiu. Váš syn se tedy zastaví na sekretariát školy, kde požádá o vystavení potvrzení o studiu od září, tedy od data, které požaduje příslušná zdravotní pojišťovna. Toto potvrzení je nutné příslušné zdravotní pojišťovně předat, např. osobně nebo elektronicky.

Možnost rychlé elektronické komunikace

Např. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům možnost vstoupit do portálu MOJE VZP a zasílat komunikaci právě přes tento portál. Založení přístupových údajů je poměrně snadné, napoprvé je možné vstoupit prostřednictvím bankovní identity. Předpokládám, že Váš syn je starší 18 let a má vlastní bankovní účet. Při nejasnostech ohledně doručení potvrzení Vám doporučuji zavolat příslušné pracovnici dané zdravotní pojišťovny, která je uvedená v záhlaví v zaslaném dopise.

Doručením potvrzení je vše v pořádku

Jakmile doručí Váš syn předmětné potvrzení o studiu dané zdravotní pojišťovně, tak bude vše v pořádku. V registru své zdravotní pojišťovny bude od září veden jako student, tedy státní pojištěnec.

Neřešení situace a dluhy

Na doplnění uvádím, že při neřešení dané situace by byl Váš syn veden od září jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože příslušná zdravotní pojišťovna by neměla informaci o studiu a nemohla Vašeho syna zařadit do kategorie státních pojištěnců. Všechny osoby bez zdanitelných příjmů přitom mají povinnosti si samy měsíčně platit zdravotní pojištění. Měsíční platba na zdravotním pojištění u osob bez zdanitelných příjmů činila v roce 2024 částku 2552 Kč (13,5 % z minimální mzda 18900 Kč). V roce 2025 činí měsíční platba na zdravotním pojištění osob bez zdanitelných příjmů 2808 Kč (13,5 % z 20800 Kč).

Dlužné pojistné a penále pojišťovny pečlivě vymáhají

Když není dlužné pojistné za období vedení v registru zdravotní pojišťovny jako OBZP řádně uhrazeno, tak je příslušnou zdravotní pojišťovnou důsledně vymáháno, a to včetně penále.

Závěrem

Doporučuji Vašemu synovi situaci rychle řešit, vyžádat si potvrzení o studiu a toto potvrzení doručit příslušné zdravotní pojišťovně.

Petr Gola