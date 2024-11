Muž, který nejvíce vydělal na zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem

Velmi výhodný obchod

Elon Musk udělal vše, co mohl, aby Donaldu Trumpovi pomohl vrátit se do Bílého domu. Na jeho prezidentskou kampaň přímo přispěl částkou 130 milionů dolarů, osobně se zúčastnil Trumpova meetingu a v neposlední řadě umožnil návrat Trumpova účtu na síť X. Největší investicí byl, ale nákup této sociální sítě – i když Musk pravděpodobně X nekupoval primárně za účelem podpory Trumpa, ale spíše aby zabránil cenzuře. Pokud vedení Twitteru mohlo dříve zablokovat účet amerického prezidenta, mohlo by se jednoho dne rozhodnout zakročit i proti Muskovi. Pro Muska je klíčová byznysová komunikace s fanoušky skrze sociální sítě. Když všechny položky sečteme, ukáže se, že se Muskovi podpora Trumpa vyplatila.

Během několika dní po volbách dosáhly akcie Tesly nových rekordních hodnot. Tento růst navýšil Muskovo osobní jmění o 70 miliard dolarů, což z něj s částkou 300 miliard dolarů učinilo suverénně nejbohatšího muže na planetě. Musk vlastní přes 411 milionů akcií Tesly a v rámci opčního programu, závislého na výsledcích Tesly, má nárok na dalších 304 milionů akcií.

Růst Dogecoinu

Konečné zisky však nemusí být definitivní. Ihned po zvolení začala růst i kryptoměna Dogecoin, se kterou je Musk dlouhodobě spojován. Musk ji koupil pro Teslu s příslibem, že by v budoucnu mohla být využívána přímo pro nákup osobních vozů. Cena Dogecoinu za poslední měsíc vystřelila o 248 %. Bohužel Musk nikdy nezveřejnil, kolik Dogecoinů vlastní. Jediné, co víme, je, že je stále drží a plánuje je odkázat svému synovi. Spekuluje se, že největší kryptopeněženka, která obsahovala 36 miliard Dogecoinů, patřila právě Muskovi. Postupem času se však obsah této peněženky vyprázdnil a částka byla rozdělena mezi různé účty. Pravdu se pravděpodobně dozvíme až ve chvíli, kdy se Musk rozhodne veřejně sdělit, kolik Dogecoinů skutečně vlastní.

Matěj Široký