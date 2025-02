Kdy a za jakých podmínek pojišťovna proplácí brýle?

Návštěva optometristy

Jestliže máte pocit, že hůře vidíte, je čas na měření zraku. To můžete podstoupit u optometristy či očního lékaře – výběr záleží na vás. Jinak je tomu ale u dětí do 15 let. U těch totiž měření zraku může provádět pouze dětský oční lékař.

Pokud nosíte brýle, měli byste optometristu či očního lékaře navštěvovat pravidelně alespoň jednou za dva roky. Počet dioptrií se totiž může měnit, zvlášť ve vyšším věku. Na nové brýle vám ale pojišťovna bohužel přispěje jen ve velmi specifických případech. I v tomto případě je tomu u dětí trochu jinak – těm pojišťovna hradí všechny dioptrické brýle do věku 17 let včetně, ale pouze do určité výše. Konkrétní podmínky najdete v Úhradovém katalogu zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Brýle pro děti

U dětí do 17 let jsou hrazeny všechny dioptrické čočky (včetně prizmatických a bifokálních) a brýlové obruby. Podmínky se odvíjí od věku dítěte a počtu dioptrií. Například na běžné dětské dioptrické brýle (obruba a brýlová skla v součtu v hl. ose do +- 6 dioptrií, cyl 0 až +- 2 dioptrií) pojišťovna přispívá následovně:

Dětem do 5 let včetně: 1ks každé 4 měsíce, 609 Kč/ks.

Dětem od 6 do 14 let včetně: 1ks každých 12 měsíců, 609 Kč/ks.

Dětem od 15 do 17 let včetně: 1ks každé tři roky, 348 Kč/ks.

Podobné podmínky platí také pro další typy brýlí. Pouze do 17 let jsou hrazeny obruby a dioptrické čočky do 10 dioptrií a bifokální brýlová skla. V případě závažnějších problémů, které vyžadují jinou korekci, mohou být brýle hrazeny i po dosažení 18 let.

Brýle pro dospělé

V určitých případech vám zdravotní pojišťovna proplatí brýle i v dospělosti. Pokud máte předepsanou korekci nad 10 dioptrií, máte nárok na proplacení jednou za 3 roky. Stejně tak jsou hrazeny i prizmatické čočky. Proplácení lze využít také u hyperokulárních (velmi silně zvětšovacích) brýlových čoček.

Kromě toho zdravotní pojišťovna hradí také měkké kontaktní čočky, a to všem pacientům se závažným očním onemocněním. Jde především o oční vady s více než 10 dioptriemi či anizometropii, kdy je rozdíl v dioptriích mezi očima větší než 3.

Poukaz na brýle

Pokud chcete využít proplacení brýlí, budete potřebovat Poukaz na brýle a optické pomůcky. Ten vám předepíše oční lékař (oftalmolog). Zahrnuje všechny důležité parametry pro výrobu vhodných brýlí (či jiných korekčních pomůcek). Jakmile získáte poukaz, neotálejte příliš s výběrem. Jeho platnost je totiž pouze 30 dní ode dne vystavení. Na druhé straně, není to fatální, můžete si při propadnutí nechat vystavit nový.

Příspěvek na brýle je dostupný především dětem a lidem se závažnějšími očními vadami. Je dobré se informovat, zda máte nárok na úhradu. Proplácení může přijít vhod, brýle a další korekční pomůcky totiž nejsou zrovna levnou záležitostí.

