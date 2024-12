Poradna: Dědictví bytu a daně

Lukáš: Po maturitě jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání a za dva měsíce jsem zdědil po babičce byt, ve kterém jsem začal bydlet. Zajímalo by mě, jaká daňová přiznání musím dávat a jaké daně budu platit?

Z důvodu dědictví bytu jste se stal vlastníkem nemovitosti. Předpokládám, že jste tedy jako vlastník nemovitosti zapsán v katastru nemovitosti. Vzhledem k tomu, že jste nemovitost nabyl v roce 2024, tak musíte do konce ledna 2025 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Samotná částka daně závisí na velikosti bytu a ve kterém městě se byt nachází, což v dotazu neuvádíte.

Daň z nemovitých věcí není jednotná

Výši daně z nemovitých věcí totiž ovlivňují i koeficienty – dle velikosti obce či města a místní koeficient. Samotná částka daně z nemovitých věcí se tedy i u stejně velkých bytů v metrech čtverečních liší. Protože tyto údaje ve Vašem případě neznám, tak Vám nejsem schopen říci, jak vysokou daň z nemovitých věcí pro rok 2025 budete platit. Obecně lze říci, že u bytu se zpravidla pohybuje v rozmezí 700 Kč až 4000 Kč.

Vaše příjmy nemají vliv na výši daně

Samotný výpočet daně z nemovitých věcí neovlivňuje, zdali v nemovitosti budete po celý rok 2025 bydlet sám či nikoliv a ani Vaše příjmová situace. Ani daňoví poplatníci s nižšími příjmy ze zaměstnání nemají žádnou úlevu při výpočtu daně z nemovitých věcí.

Kdy se daň z nemovitých věcí platí?

Daňové přiznání budete muset podat do konce ledna, ale daň z nemovitých věcí budete platit v květnu. Když je roční daň z nemovitých věcí do 5000 Kč, tak se platí jednorázově právě do konce května.

V dalších letech daňové přiznání podávat nebudete

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se u bytů (až na specifické výjimky) podává pouze jednou, protože během let má byt pořád stejné rozměry. Zařízení a vybavení bytu nehraje při výpočtu daně z nemovitých věcí roli. V následujících letech tedy daňové přiznání vyplňovat nebudete a každý rok v květnu budete daň platit. Když případně dojde ke změnám ve výpočtu, tj. v sazbách rozhodných koeficientů, tak finanční úřady daň z nemovitých věcí samy přepočítávají. Každoročně finanční úřady zasílají majitelům nemovitosti – daňovým poplatníkům informaci k platbě daně z nemovitých věcí (např. do datové schránky nebo prostřednictvím poštovní poukázky).

Z dědictví se daň z příjmu neplatí

Ze získaného bytu formou dědictví nebudete platit žádnou daň z příjmu ani sociální či zdravotní pojištění. Z dědictví se daň z příjmu neplatí a odvodům na sociálním a zdravotním pojištění podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.

Roční zúčtování daně

V případě, že jste během roku měl pouze zdanitelné příjmy od svého zaměstnavatele, pro kterého jste pracoval pouze po část roku, tj. po maturitě, tak budete moci svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Podmínkou bylo podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele, což jste předpokládám učinil.

Daňový přeplatek

Jestliže jste z jednotlivých měsíčních výplat během roku 2024 zaplatil nějakou částku daně z příjmu, potom budete mít nárok na daňový přeplatek, neboť v ročním zúčtování daně za Vás zaměstnavatel uplatní slevu na poplatníka v plném ročním rozsahu 30840 Kč, přestože jste pracoval pouze po část roku. Sleva na poplatníka se za celý rok 2024 uplatňuje vždy v plném rozsahu, nekrátí se. Vlastnictví bytu nemá na výpočet daně z příjmu žádný vliv.

