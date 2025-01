Poradna: Darování nemovitosti dceři

S případným darem bytu dceři nebude spojena platba daně. Žádnou daň z příjmu nebudete platit Vy ani Vaše dcera. Od daně z příjmu jsou totiž dle § 10 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění daňově osvobozeny mimo jiné bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, přičemž tuto podmínku splňujete.

Pozor na darovací smlouvu

Pro darování nemovitosti je nutné sepsat darovací smlouvu, kterou budete podepisovat Vy i Vaše dcera. Pro přepis vlastnického práva na katastru nemovitosti musí mít darovací smlouva příslušné náležitosti, zejména musí být zcela jednoznačně popsaná příslušná nemovitosti (tj. včetně LV a dalších podstatných náležitostí), smluvní strany (včetně rodného čísla), podmínky a ověřené podpisy. Pokud nemáte se sepisováním smluv zkušenosti, tak je vhodné se sepsáním darovací smlouvy obrátit na právníka. Když nebude mít smlouva patřičné náležitosti, tak KÚ neprovede změnu vlastnického práva.

Poplatek za návrh na vklad

Na darovací smlouvě musí být podpisy ověřené (např. notářem). Smlouva se následně přikládá k návrhu na vklad na KÚ, kde bude nutné zaplatit poplatek ve výši 2000 Kč.

Přepis na katastru je nutností

Pro vlastnické účely je rozhodující zapsaný stav v katastru nemovitosti, proto je nutné podat návrh na vklad, přičemž nedílnou přílohou předmětného návrhu na vklad bude právě darovací smlouva. Pro napsání návrhu na vklad je možné využít internetový portál ČUZK (https://nv.cuzk.gov.cz/Web/Uvod.aspx).

Daň z nemovitých věcí pro rok 2025

V případě, že během roku 2025 darujete své dceři byt, tak daň z nemovitých věcí pro rok 2025 budete ještě platit Vy, a to pro celý kalendářní rok. Rozhodující je stav v katastru nemovitosti k prvnímu lednu příslušného roku. Daň z nemovitých věcí se totiž platí pro celý kalendářní rok dopředu. Případná změna majitele nemovitosti během roku již nemá na daňovou povinnost vliv. U bytu je ve většině případů roční daň z nemovitých věcí do 5000 Kč, a proto se platí jednorázově do konce května. V roce 2025 vychází 31. května na sobotu, proto je posledním dnem pro úhradu daně z nemovitých věcí pro rok 2025 do pondělí 2. června.

Daňové přiznání Vaší dcery

Pokud se Vaše dcera stane během roku 2025 vlastníkem nemovitosti, tak bude muset do konce ledna 2026 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro rok 2026 bude již daň z nemovitých věcí platit Vaše dcera. Samotná částka daně z nemovitých věcí u předmětného bytu bude stejně vysoká, ať budete vlastníkem daného bytu Vy nebo Vaše dcera. Částku daně z nemovitých věcí totiž neovlivňuje příjmová ani životní situace majitele, ale pouze velikost a lokalita daného bytu.

Nájem nebo prodej nemovitosti

V případě, že bude Vaše dcera byt pronajímat, tak bude z nájmu platit daň z příjmu a bude podávat daňové přiznání. Jestliže se následně během let rozhodne byt prodat, tak s ohledem na případnou platbu daně z příjmu bude záležet, zdali splní zákonné podmínky pro daňové osvobození z prodeje nemovitosti. Bude záležet na tom, zdali použité prostředky použije k řešení vlastní bytové potřeby nebo po kolika letech daný byt prodá. Při případném prodeji nemovitosti je vhodné si pohlídat zákonné podmínky pro daňové osvobození z prodeje nemovitosti uvedené v § 4 zákona o dani z příjmu.

Petr Gola