Proč zvolení Donalda Trumpa není dobrou zprávou pro evropské akcie?

Americký optimismus a evropský pesimismus

Prvním důvodem je rozdílná výchozí pozice. Americké HDP i přes vysoké úrokové sazby stále vykazuje silný růst, který dosahuje 2,8 %. Podle nejnovějších údajů Eurostatu evropská ekonomika za třetí čtvrtletí vzrostla pouze o 0,4 %. Takto slabý růst v Evropě nestačí na tvorbu nových pracovních míst. Tento rozdíl se bude pravděpodobně dále prohlubovat. Zvolení Donalda Trumpa přináší americkým podnikatelům naději na nižší daně, což podporuje optimismus a pozitivní náladu na Wall Street.

V Evropě je však situace jiná. Motor evropské ekonomiky, Německo, čelí značným problémům, zatímco Francie se marně snaží stabilizovat své veřejné finance. Tyto problémy budou pravděpodobně postupně narůstat. Akciové trhy jsou velmi citlivé na celkovou ekonomickou náladu. Díky setrvačnosti může růst amerických akcií pokračovat, zatímco evropské akcie zřejmě čeká postupný pokles.

Jaký bude dopad zavedení cel ze strany USA?

Program Donalda Trumpa vyvolává obavy zejména u evropských firem exportujících zboží do USA. Trump plánuje zavedení cel, která by ztížila konkurenceschopnost evropských firem vůči americkým. Ještě větší potenciální hrozbou jsou vysoká cla na čínské výrobky. Čína by na americká cla nemusela reagovat přímo, ale mohla by se rozhodnout zaplavit evropské trhy levným zbožím. Na první pohled by to spotřebitelé mohli přivítat, ale pro evropské výrobce by to znamenalo vážné problémy, protože by čínským cenám nemohli konkurovat.

Budoucnost evropských akcií proto nevypadá růžově. Abychom však nekončili zcela pesimisticky – evropské akcie jsou dnes v porovnání s americkými levnější. Je pravděpodobné, že jejich ceny ještě poklesnou, ale toto dno nemusí být příliš hluboké. Důvodem je, že investoři zaměřující se na podhodnocené akcie by mohli brzy začít vybírat právě v Evropě.

Matěj Široký