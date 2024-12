Poradna: Vyplatí se mi předčasný důchod?

Protože jste ročník narození 1965 a vychovala jste dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců. V případě, že odejdete až do řádného starobního důchodu, tak budete mít měsíční částku starobního důchodu nejvyšší. S ohledem na měsíční částku starobního důchodu by pro Vás bylo nejlepší najít si nové zaměstnání a pracovat až do důchodového věku. Do dosažení řádného důchodového věku máte tedy ještě poměrně daleko.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

V dotazu nepíšete, jak dlouho jste nezaměstnaná, zdali máte zdravotní problémy a jestli aktivně nové zaměstnání hledáte či nikoliv. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Pokud by se Vám podařilo najít během evidence na úřadu práce nové zaměstnání, tak by to bylo pro Vás s ohledem na měsíční částku starobního důchodu nejlepší.

Evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění

Předpokládám, že nyní během evidence na úřadu práce pobíráte podporu v nezaměstnanosti, což pro Vás nemá negativní vliv na výši důchodu. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se totiž hodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Kdy můžete jít do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Žadatelé o předčasný důchod musí získat dobu pojištění alespoň v rozsah 40 let (včetně náhradních dob pojištění). Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let (včetně náhradních dob pojištění).

Rozhodnutí o termínu odchodu do důchodu

Termín odchodu do starobního důchodu je výlučně individuální záležitostí, neboť závisí nejenom na měsíční částce starobního důchodu, ale i na majetkové, příjmové, pracovní, rodinné a osobní situaci. Z tohoto důvodu může být pro některé občany výhodnější odejít do trvale kráceného předčasného důchodu než do řádného starobního důchodu. Pokud se Vám dlouhodobě po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti nebude dařit najít nové pracovní uplatnění, tak rozhodně stojí uvažovat o odchodu do předčasného důchodu.

I zkrácený úvazek se vyplatí

I do dosažení minimálního věku pro přiznání předčasného důchodu Vám ještě pořád chybí relativně delší období, které rozhodně celé nepokryjete evidencí na úřadu práce. Než dosáhnete potřebného důchodového věku, tak bude pro Vás dobré pracovat i případně na zkrácený úvazek, pokud tato varianta bude pro Vás snazší (tj. že takovou práci snadněji najdete nebo bude Vám bude více vyhovovat) než zaměstnání na plný úvazek.

Důležitost informace o výši očekávaného důchodu

Měsíční částka starobního důchodu (řádného i předčasného) závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. Osobně Vám tedy doporučuji si nejdříve alespoň orientačně zjistit, s jakou částkou měsíčního důchodu byste mohla počítat. Níže Vám pro orientaci a základní porovnání uvádíme důchodové kalkulačky pro rok 2025, tj. výpočet řádného starobního důchodu, výpočet předčasného důchodu a výpočet průměrné hrubé mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu), ze kterého se starobní důchody vypočítávají.

