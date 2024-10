Polovodičový sektor pod tlakem, ukáže svou sílu?

První rána od americké administrativy

Akcie společnosti Nvidia srazila zpráva o tom, že americká administrativa zvažuje další zákaz technologických produktů určených pro umělou inteligenci. Konkrétně má jít o čipy od společnosti Nvidia a konkurenční firmy AMD. Nyní by se měl zákaz týkat zemí jako Saúdská Arábie a dalších asijských a afrických zemí, u nichž je podezření, že přes ně se Rusko dostává k vyspělým technologiím. Podle agentury Bloomberg se zatím jedná o diskuzi. Nebylo schváleno žádné konkrétní opatření. Na druhou stranu je všem jasné, že pokud se geopolitická situace zhorší, prvním krokem bude právě zákaz exportu těchto produktů. Akcie společností Nvidia a AMD začaly prudce oslabovat.

Druhá rána: Slabý výhled společnosti ASML

Další špatnou zprávou pro celý sektor bylo zveřejnění výsledků společnosti ASML. Tato nizozemská firma vyrábí stroje pro výrobu čipů, a je tedy prvním článkem v řetězci výroby čipů pro umělou inteligenci. Mezi její klienty patří zejména TSMC, Samsung a Intel. Tyto společnosti následně vyrábějí čipy pro technologické firmy jako Nvidia, AMD, Apple a další. Platí, že pokud se daří společnosti ASML, celý polovodičový sektor zažívá expanzi. Bohužel tento vztah platí i opačně – pokles objednávek u ASML signalizuje, že celý polovodičový sektor oslabuje.

A to se právě stalo. Společnost ASML měla ještě dobré výsledky za třetí čtvrtletí. Čistý zisk dosáhl 2,08 miliardy eur oproti 1,58 miliardy eur před rokem. Společnost tedy stále vykazuje růst zisků. Co však vyděsilo investory, byl počet nových objednávek za třetí čtvrtletí. Analytici očekávali nové objednávky v hodnotě 5,39 miliardy eur, ale společnost získala pouze 2,6 miliardy eur. To vedlo vedení společnosti ke snížení výhledu tržeb pro rok 2025 z dosavadních 30–40 miliard eur na 30–35 miliard eur. Akcie společnosti ASML během jednoho dne ztratily přes 15 %. Navíc tím dostaly pod tlak celý polovodičový sektor a umělou inteligenci. Přesto sektor stále ukazuje svou sílu. Polovodičový sektor je klíčovou podmínkou pro další růst indexů v příštích měsících.

Matěj Široký