Německý průmysl v problémech: Kdy se krize projeví u nás?

Aktuální německá vláda upravila výhled na růst HDP německé ekonomiky v roce 2024. Zatímco dosud se počítalo se skromným růstem 0,3 % HDP za rok, nyní je výhled negativní. Německá ekonomika by se měla v tomto roce zmenšit o 0,2 %. Tato revize pouze potvrzuje, že německý průmysl se dlouhodobě potýká s problémy.

Problémy německého průmyslu

Špatné zprávy z Německa přicházejí prakticky denně. Hloubka krize německého průmyslu spočívá v tom, že se nejedná pouze o jedno odvětví, ale prakticky o celou průmyslovou výrobu jako celek. Tato situace má několik příčin. Mezi nejčastěji uváděné patří drahé energie a vysoká konkurence čínských výrobků, a to jak v automobilovém průmyslu, tak i ve strojírenství a chemickém průmyslu.

Výčet německých firem v problémech by byl rozsáhlý. Na prvním místě figurují výrobci aut jako Volkswagen, Mercedes-Benz nebo BMW. Volkswagen dokonce plánuje úplné uzavření některých svých továren v Německu. Problémy se však neomezují jen na automobilky. Chemička BASF snižuje své aktivity již dva roky. V září 2024 oznámila druhou restrukturalizaci za poslední dva roky a snížení dividend o 33 %. Podobnými problémy čelí firmy jako Thyssenkrupp nebo výrobce pneumatik Continental. Je jen otázkou času, kdy začne růst nezaměstnanost v Německu.

Neradostnou situaci německé ekonomiky podtrhuje fakt, že ve druhé největší německé bance, Commerzbank, se brzy největším akcionářem stane italská UniCredit. Kdo by před deseti lety řekl, že italské banky budou kupovat ty německé?

Otázka času

Pokud německá ekonomika skončí druhý rok v mělké recesi, bylo by malým zázrakem, kdyby se česká ekonomika vyhnula stejnému osudu. Německo je pro českou exportní ekonomiku klíčovým partnerem. A to nejen, co se týče objemu obchodu, ale především díky specifickým, dlouholetým obchodním vazbám. Problém českého exportu je dobře popsán ve studii ČNB s názvem Závislost českého vývozu na Německu, publikované v roce 2023. Zde se uvádí: „Podniková data českých exportérů umožňují rozklíčovat, pro jak velký podíl specifických meziproduktů neexistují alternativní exportní destinace.“

Jinými slovy, pokud dojde k výraznému poklesu německé poptávky po českých výrobcích, českým exportérům bude obtížné tyto výrobky snadno vyvézt jinam. Ekonomickým zprávám z Německa bychom proto nyní měli věnovat zvýšenou pozornost, neboť od nich bude záviset osud české ekonomiky v roce 2025.

Matěj Široký