Nemocenská zaměstnanců v roce 2025

Zaměstnanci je z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění, které činí v souhru 7,1 %, z této částky přitom je 6,5 % na důchodovém pojištění a 0,6 % na nemocenském pojištění. Za výpočet sociálního pojištění z hrubé mzdy zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. Další částku sociálního pojištění platí za zaměstnance i zaměstnavatel, souhrnná sazba je 24,8 %, z toho 21,5 % na důchodovém pojištění, 2,1 % na nemocenském pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

Základní vstupní údaje pro výpočet nemocenské

Na měsíční částku nemocenské nemá vliv rodinná nebo majetková situace. Rozhodujícím vstupním údajem je denní vyměřovací základ, který se vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, zpravidla za 12 předchozích kalendářních měsíců. Nemocenská náleží zaměstnanci až od patnáctého dne nemoci, v prvních dvou týdnech dostává zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Praktický příklad

Zaměstnanci Milan a Pavel mají stejnou mzdu, ale Pavel má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Denní nemocenskou budou mít oba pánové stejně vysokou. Na výpočet nemocenské nemá počet vychovávaných dětí vliv. Zaměstnanci s dětmi nejsou při výpočtu nemocenské nijak zvýhodněni.

Jak je nemocenská vysoká v roce 2025?

Při výpočtu nemocenské se denní vyměřovací základ redukuje. V roce 2025 se do částky 1522 Kč započítává z 90 %, nad částku 1522 Kč do částky 2328 se započítává z 60 % a nad částku 2328 Kč do částky 4656 Kč se započítává z 30 %. K částce nad 4656 Kč se již nepřihlíží, čímž je nepřímo stanovena maximální částka nemocenské. V prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % a následně již 72 %.

Výše nemocenské dle výše mzdy

V přiložené tabulce níže máme pro názornost vypočtenu nemocenskou za 30 dní nároku na nemocenskou, tedy od patnáctého dne pracovní neschopnosti, u vybraných hrubých mezd. Výpočty jsou přitom provedeny dle výpočtové formule roku 2025.

Hrubá mzda Nemocenská za 30 dní 25 000 Kč 13 950 Kč 35 000 Kč 19 528 Kč 45 000 Kč 25 120 Kč 55 000 Kč 29 232 Kč 65 000 Kč 32 940 Kč 75 000 Kč 35 886 Kč 100 000 Kč 40 536 Kč 125 000 Kč 45 186 Kč

Petr Gola