Při delší nemoci je průměrná denní nemocenská vyšší

Nemocenskou dostávají na účet zaměstnanci, kteří odvádí ze svého zaměstnání sociální pojištění. Vzhledem k tomu, že sociální pojištění se odvádí vždy i ze zkráceného úvazku, tak nemocenskou dostávají i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. V případě splnění účasti na nemocenském pojištění dostávají nemocenskou na účet i pracující starobní důchodci, jejich nárok na nemocenskou je však omezen.

Maximální délka nemocenské

Dle § 26 zákona o nemocenském pojištění lze nemocenskou pobírat na účet nejdéle 380 kalendářních dní od dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí maximální podpůrčí doby lze ještě nemocenskou vyplácet, pokud lze podle vyjádření posudkového lékaře očekávat, že pojištěnce v krátké době opět nabude pracovní schopnost, nejdéle však v době 350 kalendářních dní po uplynutí základní podpůrčí doby. Starobní důchodci mají nárok na nemocenskou maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní a nejdéle do dne, kdy skončila doba zaměstnání.

Zvýhodnění dlouhodobé nemocenské

Nemocenská náleží až od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti, přičemž v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou (tedy až po uplynutí dvou týdnů a vyčerpání náhrady mzdy od zaměstnavatele) činí denní nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších dnech potom 66 % a v následujících dnech již 72 %. Procentní zápočet je při dlouhodobé nemoci výhodnější, takže s dlouhodobou nemoci stoupá i průměrná denní nemocenská. Výpočet dle výpočtové formule roku 2025 si provedeme v příkladu níže.

Praktický příklad

Paní Žaneta má průměrnou ve výši 40000 Kč. V případě nároku na nemocenskou po dobu 15 dní by celkem obdržela 10665 Kč a průměrná denní nemocenská by byla 711 Kč (10665 Kč: 15 dní). V případě nároku na nemocenskou po dobu 45 dní by paní Žaneta dostala nemocenskou ve výši 34054 Kč, průměrná denní nemocenská by byla 757 Kč (34054 Kč: 45 dní). Pokud by paní Žaneta měla nárok na nemocenskou 100 dní, tak by celková obdržená nemocenská byla 80898 Kč a průměrná denní nemocenská by činila 809 Kč (80898 Kč: 100 dní).

Petr Gola