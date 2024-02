Předčasný důchod bez výplaty a zvýšení důchodu

21. února 2024 štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

Řada občanů si požádala před účinností legislativních změn o předčasný důchod bez výplaty. Při podání žádosti o předčasný důchod bez výplaty do konce září se důchod vypočítal dle tehdejších pravidel. Tento postup byl výhodný zejména pro lidi, kteří ještě nevěděli, zdali budou pracovat až do řádného důchodového věku a tímto postupem si zajistili nižší krácení důchodu při případném odchodu do předčasného důchodu.