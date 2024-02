Poradna: Tři roky jsem bez práce, tak uvažuji o předčasném důchodu

Anna: Důchodový věk budu mít až za tři roky a dva měsíce. Vždy jsem pracovala, ale od obdržení výpovědi z posledního zaměstnání, již nemohu najít práci, je to pro mě ponižující. Začínám uvažovat o předčasném důchodu, loni jsem ještě odejít nemohla. Budu moc finančně ztrátová, když půjdu do předčasného důchodu?

Dle aktuálně platné legislativy je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Do konce září mohli žadatelé o předčasný důchod odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, jestliže měli řádný důchodový věk vyšší než 63 let, což dle formulace není Váš případ.

Zvýšení rozdílu mezi řádným a předčasným důchodem

Finanční rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem se od října 2023 zvýšil. Předčasný důchod je aktuálně méně výhodný, než tomu bylo v minulosti. Vzhledem k tomu, že však nemůžete najít pracovní uplatnění, tak je odchod do předčasného důchodu dobrým řešením Vaší životní situace, protože jste již dle formulace dotazu vyčerpala podporu v nezaměstnanosti.

Podmínka doby pojištění

Pro přiznání předčasného důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Od října 2024 bude nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pokud jste však byla po celý produktivní život pojištěna a až nyní jste delší dobu v evidenci na úřadu práce, tak byste měla potřebnou dobu pojištění splnit.

Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní

Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. S ohledem na krácení je tedy vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a nikoliv přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Přesný propočet nelze provést

Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci, jak vysoký budete mít předčasný důchod. Orientační výpočty si však můžete provést v níže uvedených kalkulačkách:

TIP: Kalkulačka řádného důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka průměrné mzdy pro výpočet důchodu v roce 2024

Petr Gola