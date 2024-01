Poradna: Výchova tří dětí a důchodový věk

Eva: Vychovala jsem tři děti, což prý nebude mít žádný vliv na můj důchodový věk. Skutečně půjdu do důchodu ve stejném termínu jako ženy, které nevychovaly žádné dítě?

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. V budoucnu by měl být důchodový věk v Česku jednotný, tedy stejný pro muže i ženy, přičemž počet vychovaných dětí nebude hrát roli. V dotazu neuvádíte, který jste ročník narození, takže Vám nejsem schopen jednoznačně říci, zdali budete mít stejný důchodový věk jako bezdětné ženy Vašeho ročníku narození. V roce 2024 a v nejbližších letech bude ještě počet vychovaných dětí ovlivňovat důchodový věk, v budoucnosti již nikoliv.

Stanovení důchodového věku

Důchodový věk pro jednotlivé ročníky narození je stanoven v příloze číslo jedna zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění. Dle aktuálně platné legislativy je důchodový věk v tabulce uveden do ročníku narození 1971. Vzhledem k demografickým a ekonomickým trendům se však dá očekávat další prodloužení důchodového věku, který je aktuálně zastropován na 65 let.

Očekávané prodloužení důchodového věku

Velmi pravděpodobně se bude tedy v budoucnu odcházet do řádného starobního důchodu ještě později než právě v 65 letech. Vzhledem k tomu, že jste však v dotazu neuvedla Váš ročník narození, tak Vám nemohu říci, kdy můžete do starobního důchodu odejít. Navíc platí, že pokud máte do dosažení řádného důchodového věku ještě poměrně daleko, tak se Vám může důchodový věk zvýšit, jak jsem již uvedl.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

Předčasný důchod

Do předčasného důchodu je dle aktuálně platné legislativy možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Rovněž u nejdřívějšího možného termínu odchodu do předčasného důchodu není počet vychovaných dětí nijak zohledněn.

Výchovné k důchodu

Na doplnění uvádím, že při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 bude zohledněno výchovné, a sice ve výši 500 Kč na každé vychované dítě. Jaká však bude situace ohledně výchovného k důchodu v roce, kdy půjdete do starobního důchodu, to bude záviset na legislativním vývoji.

Petr Gola