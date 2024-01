Poradna: Nadprůměrný důchod a daň z příjmu

Rudolf: V červenci jsem skončil v práci a odešel do důchodu, který mám o více než 6 tisíc vyšší než je průměrný důchod. Budu muset platit z nadprůměrného důchodu za rok 2023 platit nějaké daně?

Sociální a zdravotní pojištění se ze státního důchodu neplatí nikdy, ani z nadprůměrně vysokých důchodů. Pro účely placení zdravotního pojištění se všichni starobní důchodcipovažují za státní pojištěnce a zdravotní pojištění za ně platí stát, bez ohledu na měsíční částku starobního důchodu. Přiznáním starobního důchodu tedy máte vyřešen Váš pojistný vztah u zdravotní pojišťovny.

Daň z příjmu se platí zcela ojediněle

V § 4, odstavci 1, písmenu h) zákona o dani z příjmu je uvedeno, že je od daně z příjmu fyzických osob osvobozený příjem získaný ve formě dávky z důchodového pojištění, a to do částky ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu daného kalendářního roku. K 1. lednu 2023 činila minimální mzda 17300 Kč, takže Váš obdržený souhrnný roční starobní důchod je rozhodně do limitu a z obdrženého důchodu nebudete platit daň z příjmu. Daň z příjmu nebudete platit ani z obdrženého starobního důchodu v roce 2024. Pro rok 2024 se zvyšuje minimální měsíční mzda na 18900 Kč.

Vratka daně za rok 2023

Vzhledem k tomu, že jste však odešel do starobního důchodu v průběhu roku 2023 a během roku 2023 jste tedy nevyužil v plném rozsahu slevu na poplatníka, tak budete mít nárok na daňovou vratku za rok 2023. Podmínkou je skutečnost, že jste v měsících lednu až červenci zaplatil nějakou částku na daňových zálohách. V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání totiž uplatníte slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, i když jste pracoval pouze po část roku. Za každý měsíc, kdy jste již pobíral pouze starobní důchod, by činila daňová vratka pouze z titulu uplatnění slevy na poplatníka 2570 Kč. Pokud si sám budete podávat daňové přiznání, tak k jeho vyplnění budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele.

Petr Gola