Poradna: Důchodový věk při nízké době pojištění

Marián: Narodil jsem se v roce 1962 a mám započítanou dobu pojištění 21 let. Zajímalo by mě, kdy si mohu požádat o starobní důchod? Budu mít z důvodu nízké doby pojištění nějaké krácení důchodu navíc?

Pro přiznání řádného starobního důchodu v zákonném termínu je nutné splňovat dvě zákonné podmínky, a sice dosáhnout řádného důchodového věku a získat minimální dobu pojištění. V případě, že žadatel o starobní důchod tyto dvě zákonné podmínky nesplňuje, potom mu ke dni dosažení řádného důchodového věku nemůže být starobní důchod přiznán.

Řádný důchodový věk

Narodil jste se v roce 1962, takže Váš řádný důchodový věk je 64 let a 6 měsíců. Aby Vám však byl starobní důchod přiznán, tak musíte získat alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Hodnocená doba pojištění

Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek…).

Nesplnění podmínky pojištění 35 let

V případě, že nesplňujete podmínku minimální doby pojištění pro přiznání starobního důchodu ani se započtením náhradních dob pojištění nebo získáním doby pojištění v jiné zemi, se kterou má ČR uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, tak Vám ke dni dosažení řádného důchodového věku nemůže být starobní důchod přiznán. Dosažení pouze požadovaného důchodového věku nestačí. Pokud není získána minimální doba pojištění, tak nemůže být ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod přiznán.

Odchod do důchodu o 5 let později

Dle § 29 zákona o důchodovém pojištění následně platí, že nárok na starobní důchod mají rovněž pojištěnci, kteří získali dobu pojištění v rozsahu alespoň 20 let, jestliže dosáhli věku o 5 let vyššího než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození, což je ve Vašem případě 69 let a 6 měsíců.

Petr Gola