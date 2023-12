Vánoční důchodový test

1) Nárok na starobní důchod má každý žadatel, který dosáhl požadovaného zákonného věku? a) Ano, alespoň na minimální důchod vzniká nárok vždy. b) Ne, bez získání minimální doby pojištění nemůže být důchod přiznán.

2) Každý starobní důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměru mají všichni důchodci stejně vysokou, v jaké výši bude v roce 2024? a) 2170 Kč b) 4400 Kč c) 7100 Kč

3) Který z níže uvedených příjmů nemá vliv na výši státního důchodu? a) Ze zaměstnání na zkrácený úvazek. b) Z podnikání.

c) Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu

4) Jaké příjmové období se hodnotí při výpočtu starobního důchodu v roce 2024? a) Za posledních 10 let. b) Za posledních 20 let. c) Od roku 1986 do roku 2023.

5) Jak vysoký je průměrný důchod v Česku? (v září 2023) a) 14980 Kč b) 17123 Kč c) 20254 Kč

6) Při výpočtu předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, za jaké období se provádí krácení? a) Za každý měsíc předčasnosti. b) Za každé čtvrtletí předčasnosti. c) Za každých započatých 90 kalendářních předčasnosti.

7) Lze v předčasném důchodu pracovat na zkrácený úvazek? a) Ano, bez omezení. b) Ano, ale pouze pro jednoho zaměstnavatele. c) Ne, neboť předčasní důchodci nemohou mít příjem zakládající účast na pojištění.

8) Jaký příjmový limit platí pro zaměstnance v řádném důchodu? a) Žádný, mohou mít libovolně vysoké příjmy. b) Do dvojnásobku minimální mzdy z každého zaměstnání.

9) Mají všichni občané důchod na úrovni poloviny předchozího příjmu? a) Ano, náhradový poměr při výpočtu starobního důchodu mají všichni žadatelé o státní důchod stejně vysoký.

b) Ne, při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci rozhodných příjmů a náhradový poměr s rostoucím příjmem klesá.

10) Má řádný starobní důchodce pracující na klasickou pracovní smlouvu nárok na nemocenskou? a) Ano, ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci. b) Ano, ale maximálně po dobu 70 dní. c) Ne.

Správné odpovědi: 1) B, 2) B, 3) C, 4) C, 5) C, 6) C, 7) C, 8) A, 9) B, 10) B

Petr Gola