Podmínky pro dlouhodobý investiční produkt

V našem seriálu jsme viděli, co to DIP je, jaké budou jeho výhody a jak se budou danit prostředky. Nyní přišel čas říci si o podmínkách pro DIP. Ty jsou zatím velmi jasné. Jsou totiž pouze dvě.

Dvě podmínky

Dvě podmínky jsou zcela jednoznačné. První je minimální doba trvání, která je 120 měsíců , tedy 10 let. Druhá podmínka je věk střadatele. V době vypovězení musí být člověk starší šedesáti let.

Porušení podmínek

Pokud by střadatel podmínky porušil, musel by zpětně dodanit všechny výhody. Pokud by se mu jako investorovi dařilo, mohlo by jít o značnou částku. Z toho vyplývá, že odejít z DIP před naplněním podmínek nebude vůbec jednoduché. Dopočítání daně může také být celkem složité. Je to vlastně velmi účinný přirozený mechanismu, jak zabránit předčasným výběrům.

Pro koho se tedy DIP nejvíc vyplatí?

Z obou podmínek vyplývá, že DIP je především dárek pro lidí s vysokými příjmy a věkem okolo 50 let. Kdo je finančně zajištěn (má koupenou vlastní nemovitost a nemá žádné závazky) a neočekává velké výdaje v příštích deseti letech, je pro DIP ideálním klientem. Pro movitého člověk, který je sám zvyklý investovat na burze a nebude nutně potřebovat peníze z DIP před uplynutím doby, tak může znamenat příležitost zvýšit investované částky. Ušetření daně z prodeje akcií a příjmy nezdaněných dividend totiž velmi rychle převýší daňovou úlevu 7200 korun za rok.

Matěj Široký