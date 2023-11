Kolik si s dlouhodobým investičním produktem mohu našetřit na důchod?

Pokud bude DIP schválen v podobě, kterou prochází do třetího čtení v poslanecké sněmovně, legislativně se vše stihne do konce roku 2023. Od 1. ledna bychom tak mohli začít si otvírat DIP u poskytovatelů. V předchozím článku jsme si řekli, že DIP je nejvýhodnější bohaté daňové poplatníky, 50+, kteří již investují na burze. Zkusme si však vytvořit model normálního člověka.

Pravidelně investující OSVČ

Prvním příkladem bude pravidelně investující OSVČ. Tento investor bude každý rok posílat na svůj DIP částku 48 000 korun, aby dosáhl na plnou daňovou úlevu od státu. Jelikož jde o dlouhodobé investování v horizontu deseti let, tak se dá v průměru počítat se zhodnocením 4 % za rok. To není nějak velké investorské terno. Na druhou stranu nám tento relativně malý výnos umožní vyrušit ztrátové roky a minimalizovat kurzová rizika. Pokud modelový střadatel investuje 480000 korun, první rok si připíše zisk 1920 korun. Další rok vloží dalších 48 000 korun. To již bude zisk lepší a dosáhne 3917 korun. Pátý rok bude roční zisk dosahovat 10 399 korun a střadatel bude mít na účtě přes 270 000 korun. Za deset let bude zisk dosahovat 23 052 korun a celková částka po deseti letech se bude blížit 600 000 korun. To jistě není špatná částka, ale na zajištěný důchod to stačit nebude.

Pravidelně investující zaměstnanec

Situace u zaměstnance je podstatně lepší, protože může počítat i s příspěvkem 50 000 korun od zaměstnavatele. Spoření tak jde dvakrát rychleji a efekt pravidelného investování bude daleko větší než v prvním případě. První rok tak zaměstnanec najde na svém učtu DIP 98 000 korun, což mu vytvoří roční zisk 3920 korun. Po pátém roku spoření bude stav učtu DIP následující: na účtě bude mít přes 552 tisíc korun a roční zhodnocení bude dosahovat přes 21 tisíc korun. Zaměstnanec bude moci svůj DIP po deseti letech vypovědět a odcházet na důchod se slušnou sumou 1,2 milionů.

Závěr

Naše dva jednoduché modelové příklady ukazují, že výhodnost DIP bude záležet na velikosti volných prostředků k investování. Čím více jich člověk má, tím se bude zvyšovat efekt DIP. DIP tak nejvíc pomůže zejména bohatým, kteří však jsou již jsou na důchod zajištěni jinak. Druhou skupinou, pro které je DIP velmi zajímavý, jsou lidé, kteří mají již velké zkušenosti s investováním a budou schopni dosahovat dobrých burzovních výsledků. Zde by mohl být efekt DIPu velmi pozitivní, protože by nutil Čechy zvýšit svou finanční gramotnost.

Matěj Široký