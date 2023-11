Dlouhodobý investiční produkt a osvobození od daně za obchodování s akciemi

Jak se dnes daní akcie?

Investor musí každý rok ve svém daňovém přiznání uvést celkový objem provedených obchodů. Pokud měl za daný kalendářní rok zisk, musí zaplatit 15 % daň. Stejná výše daně platí i pro výplatu dividend. Český fiskální systém je tak velmi jednoduchý a přehledný oproti některým zahraničním jako je například Francie. Patnáctiprocentní zdanění dividend patří k těm nižším ve světě. Daňová zátěž pro investora tak dnes není velká. Navíc má fyzická osoba dvě možnosti, jak tuto daň neplatit.

Osvobození od daně dnes

První možností je neprovést za rok větší objem obchodů než 100 000 korun. V tomto případě nemusíme nic danit, ať byl váš zisk jakýkoliv. Tuto výhodu však uplatní spíše sváteční investoři. Kdo provádí několik obchodů měsíčně, objem 100 000 korun překročí lehce. Druhou možností, jak se placení daně vyhnout je držet danou akcii nebo finanční instrument déle než tři roky. Jedná se o tzv. časový test. Myšlenkou časového testu bylo právě podpořit dlouhodobé investování a zabránit krátkodobým spekulacím. Tříletý časový test však není moc praktický. V dnešní hektické světě jsou tři roky velmi dlouhá doba.

DIP a daně

Velkou výhodou DIP má být úplné osvobození od danění, a to z prodeje i z dividend. Zde je hned několik důležitých otázek. Tou první je, zda úplné osvobození od daní neumožní lidem účastnit rychlotradingu, který je velmi spekulativní a vzdálený od původní myšlenky dlouhodobého investování na důchod.

Druhou otázkou je zdanění dividend ze zahraničí. Zatímco u českých akcií si dokážu představit, že se Ministerstvo financí dohodne s akciovými firmami a společnostmi spravujícími DIP, aby výplata dividend proběhla nezdaněná. V případě zahraniční společností to ale bude komplikované. Poskytovatel DIP to bude muset řešit zvlášť s každou zemí. To bude pro všechny zprostředkovatele velmi komplikované. Nakonec to může vést k tomu, že výběr akcií a finančních instrumentů bude mnohem nižší.

Matěj Široký