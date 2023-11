DIP odpovědné spoření na staří

Co budou moci lidé v rámci DIP nakupovat?

Na účet DIP si střadatel bude moci připisovat hned pět druhů aktiv: peněžní prostředky (hotovost), investiční cenné papíry (akcie a ETF), cenné papíry kolektivního investování (podílové fondy), nástroje peněžního toku (dluhopisy státní i korporátní) a určité deriváty.

Příliš pestrosti

Z tohoto seznamu jasně vyplývá, že volba investičních prostředků je skutečně pestrá. Je zde však otázka, zda je to dobré i pro českou ekonomiku. Před více než deseti lety se již uvažovalo o podobném produktu, který by však umožňoval pouze nákup českých akcií. To dává smysl, protože Češi by především podporovali firmy působící u nás. Navíc stoupající počet drobných investorů by tyto firmy nutil brát na ně ohled při zásadních otázkách.

Omezit nabídku?

Geografické omezení najdeme třeba ve Francii, kdy občané mohou investovat pouze do firem obchodovaných na Pařížské burze. Je pravdou, že pražská burza nenabízí velkou volbou, nabídka je značně omezena zejména z pohledu sektorů, protože jsou silně zastoupeny pouze dva: finanční a energetický.

Stejně tak můžeme litovat, že vláda nevyužije tento program k tomu, aby prodala více českých státních dluhopisů do rukou občanů této země. Japonské zkušenosti ukazují, že pro finanční zdraví země je velmi dobré, když většinu dluhu drží místní obyvatelé. Pokud DIP nabídne prakticky všechny možnosti finančních aktiv bez omezení, je otázkou, zda je v našem zájmu daňově zvýhodňovat investice například do Asie. Pro český stát to nevýhodné, není, ale pro investora se samozřejmě jedná o nečekanou příležitost.

Matěj Široký