Pořád velmi drahé české nemovitosti

Česká republika začala jako jeden z prvních států ekonomicky vyspělých utahovat měnovou politikou. Celý proces začal v polovině roku 2021. Za rok dosáhly sazby 7 % a od té doby zůstaly na nezměněné výši až do teď. Sazby jsou nejvýše od roku 2000. Všichni očekávali, že zvýšení sazeb způsobí propíchnutí bubliny na českém nemovitostním trhu. Růst cen se zastavil, ale k výraznému poklesu nedošlo.

Záhada českého realitního trhu

Celá situace na českém trhu je trochu záhadou. Je pochopitelné, že lidé nechtějí prodávat své nemovitosti se ztrátou, zvláště pak, když své nákupy provedli před rokem či dvěma. Celý trh je silně zamrzlý. Avšak je otázkou času, kdy se pohnou ledy i v Česku. Mnoho realitních agentů spoléhá na to, že ČNB brzo své sazby sníží. Tuto možnost nelze vyloučit, ale na druhou stranu je jasné, že snižování sazeb by mělo být postupné. I v roce 2024 budou hypotéky drahé. Nejčastější argument, proč ceny v Česku neklesly, je založen na inflaci. Když sečteme inflaci za poslední dva roky, dostaneme se k číslu 25–30 %. Jelikož cena nemovitostí za poslední dva roky stagnovala, tak ve skutečnosti zlevnění už je tady. To je jistě pravda. Ale bude hůř, protože české nemovitosti budou pod tlakem, protože se staly velmi drahými s porovnáním s ostatními evropskými zeměmi, kde nyní dochází ke korekci cen v důsledku vysokých úrokových sazeb.

Jihomoravský kraj jako luxusní destinace

Nechme stranou hlavní města, která jsou vždy specifická, ale pojďme se podívat na Jihomoravský kraj. Podle Deloitte Real Indexu za 1. čtvrtletí 2023 průměrná cena za jeden metr čtvereční klesla o 7,7 % na 93 200 korun. Jestli tuto sumu převedeme na eura v kurzu 24 korun, tak dostaneme částku 3845 eur. Pokud to srovnáme například s Francií, tak Jihomoravský kraj by patřil mezi luxusní regiony. Pokud se však podíváme přes hranice do sousedního Rakouska, zjistíme, že podle webu www.immopreise.at ceny nemovitostí v kraji Niederösterreich, tedy sousedním regionu, jsou srovnatelné s okresy, které se dotýkají Vídně.

Konvergence ceny a kupní síly

Ceny nemovitostí dlouhodobě konvergují ke kupní síle obyvatelstva. Kupní síla Francouzů, ale i Rakušanů je někde jinde než u nás. V těchto státech ceny nemovitostí začaly klesat. To bude problém pro český trh, protože české ceny jsou neuvěřitelně vysoké vzhledem ke kupní síle Čechů. To zaručeně minimálně odradí každého zahraničního investora. Česko po drahých potravinách se stává i zemí s velmi drahými nemovitostmi.

Matěj Široký