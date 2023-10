Proč jsou centrální banky v pasti?

I když to tak na první pohled nevypadá, centrální banky se nacházejí v obrovské pasti. Je tu hned několik protichůdných tendencí, které ukazují, že celý proces utahování měnové politiky neskončí happyendem. Hned první překážkou je inflační cíl 2 %. Americká inflace klesá, ale ne dostatečně rychle. Aby americký Fed do konce příštího roku dosáhl tohoto inflačního cíle, musel by zvedat sazby i nadále. Jenomže, to si nemůže dovolit. Výnosy na amerických desetiletých dluhopisech dosahují 5 %. Zvedání sazeb by poslalo výnosy nad tuto psychologickou hranici. Vzhledem k současnému zadlužení USA, které podle posledních čísel americké vlády dosahuje 129 % k HDP, tak moc prostoru pro další zadlužování není.

Není možné provést Volckerův šok

Inflaci v USA porazil legendární šéf Fedu Paul Volcker, který se nebál zvednout sazby na 20 %, aby porazil inflaci. Toto vítězství nad inflací se však přeneslo do amerického státního dluhu. Zadlužení USA výrazně stouplo. To dnes vzhledem k státním dluhů není možné. Jinak řečeno všichni vědí, že úrokové sazby nemohou zůstat dlouho nad inflací. Reálně kladné úrokové sazby by ohrozily celou západní ekonomiku.

Potřeba investic

To však není všechno. Současná situace bude vyžadovat masivní investice jak do infrastruktury a do výstavby nových energetických zdrojů. Stejně tak válka na Ukrajině a situace v Izraeli ukazují, že se bude znovu masivně investovat do zbrojního průmyslu. Státy budou muset investovat, avšak nemají peníze. Navíc peníze jsou velmi drahé. Tlak na centrální banky, aby snížili sazby, poroste každý den. Jenomže centrální banky nemůžou svoje sazby snížit opět na nulu, bez toho, aby nespustily druhé kolo inflace. Centrální banky se tak nacházejí v pasti.

Matěj Široký