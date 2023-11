Výhody dlouhodobého investičního produktu

Sleva na dani

Stejně jako nyní u investičního životního pojištění nebo u penzijka si majitel DIP bude moc odečíst své vklady na DIP ze základu daně. DIP umožní odečíst až 48 000 korun za rok. Z toho vyplývá, že pokud bude chtít dosáhnout maximální roční daňové úlevy 7200 korun, musíte investovat 48 000 korun ročně neboli 4000 korun měsíčně. To není až tak velká částka. Pravidelní investoři do akcií, jsou zvyklí odkládat měsíčně mnohem víc. Jedinou nevýhodou je, že sleva na dani se sčítá s dalšími produkty zabezpečení na stáří.

To může být trochu problém pro pojišťovny, protože lidé, kteří budou chtít naplno využít DIP, budou muset zrušit ostatní typy spoření. Rušení a předčasné výběry penzijka jsou nyní, v době dluhopisové krize, velmi ošemetnou záležitostí. Pojišťovny musí klienty vyplatit a jsou nuceny prodávat staré dluhopisy se ztrátou. Kdyby se zrušit penizijko a investovat do DIP rozhodl větší počet klientů, mohl by to být systémový problém.

Příspěvek od zaměstnavatele

DIP nebude výhodný pro fyzikou osobu, ale umožní na DIP přispět i zaměstnavateli. Z tohoto příspěvku nebude muset platit sociální a zdravotní pojištění a navíc si bude moc odečíst až 50 000 korun ročně na jednoho zaměstnance. Avšak platí to stejné jako v případě daňové slevy, tedy, že částka 50 000 korun ročně se sčítá pro všechny produkty dohromady. Zároveň bude platit to, že zaměstnavatel nebude moc ovlivňovat zaměstnance, který ze tří produktů si zvolí.

Tyto dvě výhody jsou známé pro předchozí typy spoření na důchod. DIP oproti těmto dvou má však jednu zásadní nevýhodu. Stát nebude posílat státní příspěvek, jako to dělá u penzijka. To nás však rmoutit nemusí. DIP má v záloze ještě jednu velkou výhodu…

Matěj Široký