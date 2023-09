ČNB nechává sazby beze změny, inflace stále ohrožuje korunu

Nikdo asi nečekal, že by bankovní rada na svém zasedání rozhodla jinak. Ohledně úrokových sazeb je ČNB nečinná. Dnes je to však výhoda, protože to vytváří jistou stabilitu. Guvernér Michl naznačil, že i do budoucna nemůže počítat s tím, že ČNB bude iniciativní. ČNB nechala svoje sazby na 7 %. Jedinou novinkou tedy bylo oznámení, že sazby budou o něco vyšší než původní prognóza ČNB během příštího roku.

Hlavní slovo bude mít inflace

Tak jako ve všech zemí západních ekonomiky rozhodující slovo bude mít inflace. Podle statistického úřadu byla inflace v srpnu na 8,5 %. Inflace pomalu klesá. Očekává se prudký zlom na začátku roku 2024. A to ne kvůli tomu, že by ceny v obchodech začaly klesat, ale že se změní základ pro výpočet inflace. Na tento fakt několikrát upozorňovala ČNB, že na začátku roku může inflace dramaticky poklesnout. To nic nezmění na tom, že Češi během dvou let přišli o třetinu své kupní síly.

Tento scénář je však v ohrožení a to v důsledku rostoucí ceny ropy. Problémem může být i růst ceny zemního plynu. Jeho cena bude v příštích měsících záviset především od počasí. Jelikož minulý rok byla zima mírná, tak roste pravděpodobnost, že letos zima bude horší. Náklady na topení a na energie by se negativně projevili právě na inflaci.

Nepřiměřená fiskální politika

Problém české inflace je však komplikovanější, protože nezávisí pouze od cen energie. Snaze ČNB porazit inflaci nepomáhá česká vláda. Česko se rapidně zadlužuje na svůj běžný provoz. S novými dluhy se do oběhu dostává velká masa peněz, které živí inflaci. Není tedy vůbec jisté, jestli se může inflace klesnout dlouhodobě pod inflační cíl 2 %, jestli tempo zadlužování poroste.

Na tento fakt guvernér Michl správně upozorňuje. Na druhou stranu nemůže být naivní, že česká vláda na jeho doporučení a sama dobrovolně provede výrazné škrty. Tyto škrty by jí připravily o zbytek jejich skalních podporovatelů. Michl má však nástroj, kterým může donutit českou vládu jednat. A tím nástrojem jsou právě úrokové sazby. Neměl by se bát jich použít. Vláda by si musela půjčovat za horších podmínek a to by jí donutilo šetřit. Zatím nic však nenasvědčuje, že by Michl chtěl vyrazit do tohoto ostrého střetu s českou vládu. A tak jediným faktorem, který může donutit ČNB k jednání je kurz koruny.

Matěj Široký