Americké HDP roste, recese v nedohlednu

Podle předběžného odhadu vzrostla ekonomika USA ve třetím čtvrtletí 2023 ročně o 4,9 %, což je nejvíce od posledního čtvrtletí 2021, a překonala tak tržní odhady 4,3 %. Americká ekonomika si nedělá těžkou hlavu z nejvyšších sazeb za poslední dvacet let. Jak vysvětlit tento růst a co to znamená pro finanční trhy?

Američané utrácejí

Dobré číslo růstu amerického HDP bylo zapříčiněno především domácí spotřebou. Lidé v Americe během léta hodně utráceli na dovolených, a to i přesto, že úroky na kreditních kartách přesahují 25 %. Jednoznačně v USA ještě večírek neskončil. Je to opravdu zvláštní, že přes každodenní záplavu špatných ekonomických zpráv Američané neztrácejí schopnost utrácet. Nic si nenechávají na pozdější horší časy, které podle ekonomů mají brzo nastat.

Zpožděný efekt vysokých sazeb

Až budeme mít celý cyklus utahování sazeb za sebou, jistě vstoupí do učebnic o ekonomii. Žijeme v nejrychlejší době v dějinách lidstva. Informace, ale i kapitál, je nyní schopen během několika sekund doslova oběhnout celou planetu. Dalo se předpokládat, že toto všeobecné zrychlení urychlí i příchod recese způsobené zvedáním sazeb. To se však neděje. V podstatě nikdo neví proč. Mluví se o tom, že Američané měli velké úspory z covidových dob, kdy nemohli utrácet a chodili jim na účty výplaty. To je sice pravda, ale nemohli si uspořit na několik let života dopředu. Pravý důvod nám zůstává skryt.

Fed bude zvedat dál svoje sazby?

Růst HDP je výzvou hlavně pro americký Fed. Základní poučky mluví o tom, že jestli růst HDP přesahuje 1,5 %, ekonomika začne vytvářet nová pracovní místa. Americký pracovní trh je přehřátý. Vysoké úrokové sazby se vůbec neprojevily na pracovní trhu. Růst HDP situaci ještě víc zkomplikuje, protože firmy budou muset nabídnout novým pracovníkům vyšší mzdy. Vyšší mzdy tak znovu pomůžou roztáčet inflaci. Jestli Fed bude chtít inflaci tlumit, bude muset zvedat sazby dál. Zároveň se však nemusí bát recese. Fed může všechny překvapit na dalším svém zasedání 1. listopadu 2023.

Matěj Široký