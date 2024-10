Poradna: Podnikatel a sleva na manželku za rok 2024

Martin: Za rok 2023 jsem v daňovém přiznání uplatnil daňové zvýhodnění na dcera a synu, potom slevu na manželku a i školkovné na starší dceru. V letošním roce byla manželka ještě na rodičovské dovolené s naším dvouletým synem. Zajímalo by mě, jak to budu mít s daněmi, protože jsem četl, že se to nějak změnilo?

Vzhledem k tomu, že jste v roce 2023 uplatňoval v daňovém přiznání výše uvedené slevy, tak předpokládám, že vedete buď daňovou evidenci nebo uplatňujete roční výdaje příslušným výdajovým paušálem. Dále v textu budu tedy vycházet z toho, že i v roce 2024 nejste účasten v dobrovolném měsíčním paušálním režimu.

Související Paušály a daňové výhody finančních produktů

Měsíční paušální režim je bez daňových slev

Jenom na doplnění uvádím, že OSVČ, které jsou účastny v dobrovolném měsíčním paušálním režimu, mají jednou měsíční daňovou platbou, ve které je zahrnuta daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění, splněny všechny své daňové povinnosti a daň z příjmu fyzických osob si již nemohou nijak snížit. Při účasti v dobrovolném měsíčním paušálním režimu tak nelze uplatňovat žádné slevy či odpočty. OSVČ účastny v dobrovolném měsíčním paušálním režimu tedy nemohou obdržet daňový bonus.

Sleva na poplatníka za rok 2024

V daňovém přiznání za rok 2024 uplatníte slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč, na tuto daňovou slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci bez ohledu na výši a strukturu zdanitelných příjmů nebo počtu měsíců výkonu výdělečné činnosti.

Kdy náleží sleva na manželku za rok 2024?

Předpokládám, že v daňovém přiznání za rok 2024 uplatníte i slevu na manželku ve výši 24840 Kč, protože manželka splňuje legislativní podmínku a pečuje o dítě mladší tří let. Předpokládám, že Vaše manželka má vlastní rozhodné příjmy do 68000 Kč, když jste slevu na manželku uplatňoval i v roce 2023, kdy byla legislativou stanovena pouze příjmová podmínka. Na doplnění uvádím, že rodičovský příspěvek se do příjmového limitu nepočítá. Do rozhodného příjmu manželky se však započítává i případný přivýdělek formou brigád na dohody o provedení práce.

Legislativou je sleva na manželku upravena v § 35bb zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb.

Za rok 2024 je možné slevu na manželku uplatnit pouze tehdy, pokud poplatník žije ve společně hospodařící domácnosti s manželkou (manželem) a s vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let a manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující zmíněných 68 tisíc korun za rok.

Školkovné Vám daň z příjmu nesníží

Školkovné bylo od letošního roku zrušeno, takže za rok 2024 Vám školkovné daňovou povinnost již nesníží.

Roční daňové zvýhodnění na dvě děti

Daňové zvýhodnění na děti zůstalo meziročně beze změny. Na první dítě činí roční částka daňového zvýhodnění 15204 Kč, na druhé dítě potom 22320 Kč a na třetí a další dítě 27840 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Roční částka daňového zvýhodnění na dvě děti tak za rok 2024 činí 37524 Kč.

Závěrem

Legislativní změny pro rok 2024 jsou pro Vaši rodinu nepříznivé. Jestliže máte za rok 2024 stejný daňový základ jako v loňském roce, tak si daňově pohoršíte, a to právě z důvodu zrušení daňové slevy školkovného. S ohledem na Vaše rodinné finanční hospodaření je však dobře, že budete moci i za rok 2024 uplatnit slevu na manželku, která je vyšší než školkovné.

Petr Gola