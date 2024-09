Pavel Niedoba: ETH má obrovské slabiny. MiCA nás bude stát milion. Coinbase ručí majetkem klientů

30. září 2024 štítky FINFOCUS podcast Rozhovory přečtete do minuty

Do 3. dílu FINFOCUS podcastu jsme si pozvali p. Pavla Niedobu na téma regulace kryptoměn, konkrétně nařízení MiCA (Evropské nařízení o kryptoaktivech z anglického Markets in Crypto-Assets), které stanovuje jednotná pravidla pro vydavatele kryptoaktiv. Pavel úspěšně založil a provozuje již od roku 2013 krypto směnárnu. Dnes je to největší směnárna kryptoměn v ČR s více než 40 tis. klienty a objemem zprostředkovaných transakcí přes 8 mld. Kč.