Potvrdí akcie Tesly svou výjimečnost?

Nepřehlédnutelný Elon Musk

Investoři stále více sledují akcie Tesly, nejen kvůli aktivitám Elona Muska, který podpořil Donalda Trumpa na setkání v Pensylvánii, ale také kvůli nedávným výsledkům prodejů a blížící se konferenci Robotaxi, která se koná 10. října. Musk svými každodenními příspěvky na sociální síti X vytváří dojem, že pro něj není žádný problém nepřekonatelný. Při bližším pohledu však vidíme, že i Tesla čelí podobným problémům jako zbytek sektoru elektromobilů.

Prodeje Tesly za třetí čtvrtletí 2024

Tesla nedávno oznámila, že ve třetím čtvrtletí 2024 dodala 462890 a vyrobila 469796 elektromobilů. Ačkoli tato čísla mírně zaostala za některými očekáváními, Tesla ve své prezentaci uvedla, že překonala odhady jiných analytiků. Trhy na to však zareagovaly poklesem akcií o 3,5 %.

Obavy vyvolává především čínská konkurence, kdy automobilky jako BYD a Nio stále více ohrožují Teslu na čínském trhu. V USA si Tesla stále drží prvenství, ale její růst zpomaluje. Navíc celý sektor elektromobilů čelí výzvám udržet současné tempo prodejů, a očekávání ohledně Tesly jsou vzhledem k její hodnotě přehnaná.

Co odhalí konference Robotaxi?

Musk se však zaměřuje na technologické inovace a na konferenci Robotaxi má představit integraci umělé inteligence do systémů Tesly. Tento krok by mohl obnovit důvěru investorů, i když Tesla čelí silné konkurenci v oblasti autonomního řízení. Pro akcionáře či potenciální investory bude 10. říjen velmi důležitý, protože by mohl vyvolat výrazný pohyb ceny akcií oběma směry.

Vývoj akcií Tesly od začátku roku foto: tradingview.com

Podle analytiků, pokud se Tesle podaří udržet vedoucí pozici v prodeji elektromobilů a spustí službu robotaxi, může být reálná hodnota akcií kolem 200 dolarů. Vše nad touto cenou je v podstatě sázka na Muskovu schopnost znovu překonat výzvy.

Matěj Široký