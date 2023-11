Poradna: Vyšší vdovský důchod při zaměstnání než v penzi

Zita: Necelé čtyři roky jsem v důchodu, odešla jsem do předčasného důchodu a asi před dvěma roky mi byl přiznán vdovský důchod. Kamarádka ještě pracuje a nyní ji byl také přiznán vdovský důchod, má ho však značně vyšší. Tomu nerozumím, když má mnohem vyšší příjmy než já, protože stále pracuje. Jak to tedy je? Nemám vdovský důchod vypočítán správně?

Měsíční částka vdovského důchodu závisí na výši starobního důchodu nebo invalidního důchodu, který pobíral ke dni úmrtí manžel nebo na výši starobního důchodu či invalidního důchodu, na který by měl zemřelý manžel nárok ke dni úmrtí. Vlastní příjem vdovy do výpočtové formule vdovského důchodu nijak nevstupuje. Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměru důchodu, který měl nebo by měl mít zemřelý manžel. Základní výměra státního důchodu je ve všech případech stejně vysoká a v roce 2023 činí 4040 Kč, pro rok 2024 se zvyšuje na 4400 Kč.

Souběh dvou důchodů

Vzhledem k tomu, že však již pobíráte vlastní starobní důchod (bez ohledu na to, že jste odešla do předčasného důchodu), tak se při výpočtu souhrnné měsíční částky státního důchodu uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů. V plné výši náleží vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry. Váš předčasný důchod bude pravděpodobně vyšší než vdovský důchod, takže z vdovského důchodu Vám náleží pouze polovina přiznané procentní výměry vdovského důchodu, přičemž základní výměra důchodu Vám při souběhu dvou důchodů náleží pouze jednou.

Kamarádka má vyšší důchod

Vaše kamarádka ještě starobní důchod nepobírá, proto má vdovský důchod značně vyšší než Vy, neboť jí náleží v plné výši a má nárok i na základní výměru vdovského důchodu. I kdyby měl Váš manžel značně vyšší příjmy než manžel kamarádky, tak by měla z výše uvedených důvodů vdovský důchod citelně vyšší.

Závěrem

Důvodem Vašeho nižšího vdovského důchodu je tedy skutečnost, že již sama pobíráte vlastní starobní důchod a při výpočtu souhrnné částky důchodu se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů.

Petr Gola