Poradna: Vdovský důchod z předčasného důchodu

Bedřich: Přibližně za tři roky budu chtít odejít do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, zdali má přiznání předčasného důchodu nějaký negativní vliv na výpočet vdovského důchodu.

31. října 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Nárok na vdovský důchod má manželka po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Po manželovi, který pobírá předčasný důchod tedy nárok na vdovský důchod vzniká.

Výše vdovského důchodu

Měsíční částka předčasného důchodu závisí výhradně na výši důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Do výpočtové formule nijak nevstupuje, zdali zemřelý manžel pobíral řádný starobní důchod nebo předčasný důchod. Z důvodu přiznání předčasného důchodu k žádnému speciálnímu krácení či snížení vdovského důchodu nedochází. Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry, přičemž procentní výměra činí 50 % procentní výměry důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká a v roce 2023 činí 4040 Kč.

Vyšší starobní důchod = vyšší vdovský důchod

Vzhledem k tomu, že při odchodu až do řádného starobního důchodu je měsíční penze vyšší než při odchodu do předčasného důchodu, tak přiznání předčasného důchodu má tento nepřímý vliv na výši vdovského důchodu.

Pozor na souběh důchodů

V případě, že vdova pobírá vlastní důchod, potom se uplatní zákonná pravidla pro souběh důchodů a v takovém případě náleží v plné výši vyšší z těchto dvou důchodů a z druhého náleží pouze polovina procentní výměry, základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

Petr Gola