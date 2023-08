Co způsobuje nečekaný pokles ceny Bitcoinu?

Nejasné důvody poklesu

Oslabení ceny Bitcoinu přišlo téměř jako blesk z čistého nebe. Dokonce i v době psaní tohoto článku se odborníci na kryptoměny neshodli na přesných důvodech tohoto propadu. Často se objevovaly spekulace, že Elon Musk prodal své Bitcoiny nebo že investoři do Bitcoinu se začali stahovat a hledat bezpečnější finanční aktiva. Avšak tato vysvětlení jsou trochu nepřesvědčivá. I když je pravda, že zájem investorů i veřejnosti se momentálně soustředí na dluhopisy, těžko si lze představit, že investoři do kryptoměn, kteří hledají rychlý zisk, by byli spokojeni s investicí do desetiletého amerického dluhopisu s výnosem 4,3 % za rok. Pokles ceny Bitcoinu jistě není důsledkem zvýšeného zájmu investorů o dluhopisy.

Signál pro investory

I když nemusíme být zastánci kryptoměn, nesmíme podceňovat vývoj ceny Bitcoinu. Cena Bitcoinu totiž může být indikátorem toho, jak jsou investoři ochotni riskovat. Když cena roste, zvyšuje se i apetit investorů k rizikovým investicím. Naopak pokles ceny Bitcoinu může signalizovat pokles zájmu o rizikové investice. To platí obzvláště u technologických akcií, které jsou známé svou volatilitou. Bitcoin lze také vnímat jako indikátor přebytku hotovosti na trzích. Jeho prudký růst v posledních letech byl způsoben velkým množstvím dostupného kapitálu. Jinými slovy, investoři měli tolik peněz, že nakupovali téměř vše, včetně Bitcoinu. Propad ceny Bitcoinu by tak mohl signalizovat nedostatek hotovosti na trzích, což by mohlo negativně ovlivnit ceny akcií.

Matěj Široký