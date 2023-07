Poradna: Kdy mohu jít do předčasného důchodu?

Narodila jste se v roce 1965 a vychovala jste tři děti, takže Váš řádný důchodový věk dle aktuálně platné legislativy je 63 let a 2 měsíce. Dle aktuálně platné legislativy můžete odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. V případě schválení zákonných změn, které jsou v legislativním procesu, by bylo možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Ve Vašem případě to znamená možnost odchodu do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech a 2 měsících.

Zákonné změny a Váš důchodový věk

V případě schválení legislativních změn byste mohla odejít nejdříve do předčasného důchodu 7. 3. 2025. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je vhodné případný odchod do předčasného důchodu o několik dní posunout, abyste odešla do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Posunutí odchodu do předčasného důchodu o těchto několik dní by značně snížilo krácení za předčasnost.

O předčasný důchod je možné žádat nejdříve 4 měsíce předem, stejně jako o řádný starobní důchod.

Petr Gola