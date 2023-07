Daňová sleva na družku neexistuje

Pokud má druhý z manželů vlastní rozhodné příjmy do 68 tisíc Kč za rok, potom si druhý z manželů sníží roční daň z příjmu o 24840 Kč. Připravované legislativní změny mají podmínky pro uplatnění této daňové změny zpřísnit, má však zůstat zachována.

10. července 2023 štítek Daně přečtete do minuty

Mezi rozhodné příjmy druhého z manželů se započítávají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované v zákoně o dani z příjmů. Do rozhodných příjmů se nezapočítávají dávky státní sociální podpory. V praxi to znamená, že se nejčastěji uplatňuje sleva na manželku, která pobírá rodičovský příspěvek.

Praktický příklad

Paní Kristýna bude po celý rok 2023 na rodičovské dovolené a po celý rok bude jejím jediným příjmem rodičovský příspěvek. Manžel paní Kristýny si sníží svoji roční daňovou povinnost o slevu na manželku ve výši 24840 Kč. Pan Michal bude mít po celý rok 2023 příjmy pouze ze zaměstnání. Pan Michal bude tedy moci požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Vzhledem k tomu, že během roku zaplatí pan Michal více na dani z příjmu fyzických osob než činí roční daňová povinnost, tak mu vznikne nárok na daňovou vratku, kterou obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně.

Výchova dítěte nestačí

Daňovou slevu na manželku nelze uplatnit na družku ani v případě výchovy několika dětí. Bez vstupu do manželského svazku nelze mít nižší daňovou povinnost z důvodu této daňové slevy. Připravované daňové změny počítají s možností uplatnění slevy na manželku v příštích letech pouze v případě péče o dítě do tří let věku.

Petr Gola