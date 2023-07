Poradna: Rodičovský příspěvek a výdělek

1. července 2023 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Kateřina: Syn měl v květnu dva roky, rodičovský příspěvek budu pobírat do jeho tří let. Vzhledem k našim finančním problémům si chci přes léto přivydělat brigádami. Nesnížil by se mi z důvodu brigády rodičovský příspěvek? Jak by to bylo s daněmi?