Změnou zdravotní pojišťovny nelze ušetřit, na co si dát při změně pozor?

Sazby zdravotního pojištění jsou u všech zdravotních pojišťoven stejně vysoké. Změnou zdravotní pojišťovny nemohou ušetřit na měsíční platbě zdravotního pojištění ani zaměstnanci ani OSVČ. Zdravotní pojišťovny si mohou konkurovat jinými benefity, částkami zdravotního pojištění však nikoliv.

Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit buď od 1. ledna nebo od 1. července. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je přitom nutné podat nejpozději tři měsíce před požadovaným datem a nejdříve šest měsíců před požadovaným datem. Kdo chtěl tedy změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2023, ten tak musel učinit do konce března 2023.

Ohlášení změny zaměstnavateli

Zaměstnanci, kteří změní zdravotní pojišťovnu od července mají povinnost tuto skutečnost ohlásit zaměstnavateli do 8 dní. V opačném případě by nemohl zaměstnavatel posílat zdravotní pojištění na účet správné zdravotní pojišťovny, což by znamenalo následně v budoucnu sankce, za které by byl v konečném důsledku zodpovědný zaměstnanec. Plnění oznamovací povinnosti je tedy pro zaměstnance velmi důležité.

OSVČ musí odevzdat dva přehledy

Když změní zdravotní pojišťovnu OSVČ, tak si musí pohlídat platbu měsíční zálohy za červenec (platí se začátkem srpna), aby byla poslána na správný bankovní účet. Rovněž musí OSVČ počítat s tím, že za rok 2023 budou muset podat dva přehledy – na starou i na novou zdravotní pojišťovnu.

Petr Gola