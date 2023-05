Poradna: Brigáda na DPČ a potvrzení pro zdravotní pojištění

Martin: Kvůli drahotě finančně nevycházíme, musel jsem si najít ke svému zaměstnání brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Odměnu mám 12500 Kč a účetní mám donést nějaké potvrzení, abych neplatil vyšší zdravotní pojištění. Můžete mi to vysvětlit?

Vaší mzdové účetní musíte doručit potvrzení od svého hlavního zaměstnavatele, že zdravotní pojištění je vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu – tj. že máte v hlavním zaměstnání hrubou mzdu 17300 Kč a více.

Toto potvrzení je důležité, aby Vám mzdová účetní u vedlejšího zaměstnavatele srazila na zdravotním pojištění 4,5 % z 12500 Kč. V případě, že byste toto potvrzení nedoručil, tak by byl proveden dopočet do minima a zaplatil byste na zdravotním pojištění zbytečně více. Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet alespoň 2336 Kč (v součtu s platbou zaměstnavatele), což je 13,5 % z minimální mzdy 17300 Kč. Zaměstnavatelé přitom platí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy či hrubé odměny a dopočet do minima jde na vrub zaměstnance.

Protože minimum je dodrženo u hlavního zaměstnání, tak se zdravotní pojištění z vedlejšího zaměstnání vypočítá ze skutečné hrubé odměny ve výši 12500 Kč a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ 17300 Kč.

Na doplnění uvádím, že z dohody o pracovní činnosti se zdravotní pojištění vůbec neplatí jen, když je hrubá měsíční odměna 3999 Kč a méně. Při překročení limitu jsou sazby zdravotního pojištění stejné jako při práci na klasickou pracovní smlouvu.

