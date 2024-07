Podaří se zlatu vrátit na maximální hodnoty ve druhé polovině roku?

Zlatu se relativně daří. Od začátku roku zaznamenalo silný růst o 14 %. Tento růst jistě potěšil držitele žlutého kovu. Všichni ostatní by však měli zpozornět, protože růst zlata nemusí být dobrou zprávou pro ekonomiku. Zlato je především bezpečný přístav, nikoliv investiční příležitost sama o sobě. Zvýšená poptávka po zlatě tedy znamená větší potřebu ochrany ze strany investorů.

4. července 2024

Stabilní cena zlata navzdory silnému dolaru

Investor, který se rozhodne nakoupit zlato, se nepřímo rozhoduje i pro nákup amerického dolaru. Z toho vyplývá, že když americký dolar posiluje, cena zlata by měla klesat. Zahraniční investoři si za stejný objem svých deviz pořídí menší množství zlata. Silný dolar je tak jedním z elementů, které často zabraňují ceně zlata v růstu. Jelikož americký Fed vede pořád restriktivní měnovou politiku, dolar zůstává velmi silný. Svoji sílu dolar ukazuje především vůči měnám, které naopak mají stále nízké úrokové sazby. Typickým příkladem je japonský jen, který je na svých minimech vůči dolaru. A přesto silný dolar investorům do zlata nevadí a jeho cena roste. To je velmi pozitivní signál pro zlato k dalšímu růstu. Vývoj ceny zlata od začátku roku foto: tradingview.com

Nižší inflace pomůže zlatu k rekordním hodnotám?

Americká inflace se zdá být znovu pod kontrolou. V březnu a dubnu se zdálo, že se nedaří inflaci snižovat. Nervozita na trhu se vrátila. Spekulovalo se dokonce o dalším zvýšení sazeb, což by nebylo pro zlato vůbec dobré. Následující vývoj inflace však znovu potvrdil klesající tendenci. Zlato se tak mohlo vrátit k poklidnému růstu. Pokud se nic nepředvídaného nestane, tak inflace i americká ekonomika budou nadále pomalu zpomalovat, cesta k novým rekordním hodnotám je pro zlato otevřená. Překonání hranice 2400 dolarů za unci by mělo být pouze technickou záležitostí.

Matěj Široký