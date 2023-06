Kolik stojí neregistrování na úřadu práce?

13. června 2023 štítky Pojištění Sociální dávky přečtete do minuty

V počítačovém systému své zdravotní pojišťovny je každý občan veden v některé z těchto čtyř kategorií: zaměstnanec, OSVČ, státní pojištěnec nebo OBZP. Souběh některých kategorií je možný, např. podnikající zaměstnanec, pracující důchodce…, pouze osoby bez zdanitelných příjmů nejsou v žádné jiné kategorii.

Kdo je OBZP?

Osobou bez zdanitelných příjmů je pro účely placení zdravotního pojištění každý občan, který není veden v některé jiné kategorii. V praxi se nejčastěji jedná o nezaměstnané, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce, „věčné“ studenty, lidi v domácnosti nesplňující podmínku péče o dítě nebo občany žijící pouze z pasivních příjmů. Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění jako samoplátci. V roce 2023 ve výši 2336 Kč, tj. 13,5 % z minimální mzdy. Všechny OBZP musí platit zdravotní pojištění do 8. dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

Pan Radim skončil v zaměstnání a nechce se registrovat na úřadu práce, protože je mu to nepříjemné a očekává, že si brzy najde nové zaměstnání. Pokud však bude pan Radim např. dva měsíce hledat zaměstnání bez evidence na úřadu práce, tak si bude muset zaplatit sám na zdravotním pojištění celkem 4672 Kč, neboť bude OBZP. Podporu v nezaměstnanosti by pan Radim sice první dva měsíce nedostával, protože obdržel odstupné, přesto by však s ohledem na nutnost platby zdravotního pojištění bylo výhodné se na úřadu práce registrovat. Občané v evidenci na úřadu práce jsou totiž státními pojištěnci a zdravotní pojištění za ně platí stát.

Petr Gola