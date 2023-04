Poradna: Dvojčata a různé krácení za předčasnost

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní předčasnosti. Tj. o kolik dní dříve před dosažením řádného důchodového věku se do předčasného důchodu odejde.

Přestože jste se sestrou dvojčata, tak můžete mít krácení za předčasnost odlišné z těchto dvou důvodů:

1) Každý den předčasnosti hraje roli

V dotazu nepíšete, že jste odešli se sestrou do předčasného důchodu ve identický den. Jestliže tedy jedna z Vás odešla do předčasného důchodu o několik dní dříve a přitom se jednalo o termín na hranici předčasnosti, tak je výsledná krácení u předčasného důchodu odlišné. Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní činí krácení výpočtového základu 3,6 % a při odchodu do předčasného důchodu dříve o 361 kalendářních dní činí krácení výpočtového základu 4,8 %.

2) Odlišný důchodový věk

V dotazu rovněž neuvádíte, kolik jste Vy a Vaše sestra vychovaly dětí. Váš řádný důchodový věk může být i při stejném datu narození odlišný, protože u žen se stále ještě hodnotí počet vychovaných dětí. Při různém řádném důchodovém věku Vás a Vaší sestry by bylo krácení za předčasnost odlišní i při odchodu do předčasného důchodu v identický den.

Petr Gola