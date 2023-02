Co je to důchodová doba pojištění?

21. února 2023 štítky Penze Právo přečtete do minuty

Pro přiznání starobního důchodu je nutné splnit dvě zákonné podmínky – dosáhnout důchodového věku a získat alespoň minimální dobu pojištění. Pouhé dosažení důchodového věku nestačí. Pokud žadatelé o starobní důchod v roce 2023 nezískali dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, tak nebudou starobní důchod pobírat na účet. Na státní starobní důchod není automatický právní nárok. Minimální doba pojištění se přitom neliší ani pro přiznání předčasného důchodu.

Nepočítají se jenom odpracované roky

Získaná doba pojištění je nutná nejenom pro přiznání starobního důchodu, ale následně i pro samotný výpočet. Čím vyšší dobu pojištění žadatel o starobní důchod získal, tím vyšší starobní důchod bude mít. V praxi tak dochází k situaci, že žadatel o starobní důchod s nižším příjmem má následně vyšší starobní důchod než člověk s vyšším příjmem ale nižší získanou dobou pojištění.

Příklad

Paní Dana má osobní vyměřovací základ 35000 Kč a získala dobu pojištění 46 let, v březnu ji bude přiznán starobní důchod 19379 Kč. Paní Jitka má osobní vyměřovací základ 41000 Kč, ale získala dobu pojištění v rozsahu 42 let, paní Jitce bude přiznán starobní důchod 19028 Kč.

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítají nejenom roky zaměstnání nebo roky podnikání, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale také náhradní doby pojištění, kterými jsou při splnění zákonných podmínek např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu.

Petr Gola