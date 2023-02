Předdůchod není předčasný důchod

Někteří žadatelé o důchod nemají úplně jasno, kdy mohou jít do předčasného důchodu a kdy mohou jít do předdůchodu. Stát vyplácí pouze předčasný důchod, předdůchod se čerpá z vlastních úspor.

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve v 60 letech, pouze lidé, když mají důchodový věk nižší než 63 let (aktuálně pouze ženy s více dětmi) mohou jít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Kdy lze odejít do předdůchodu?

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž je nutné splnit podmínky pro jeho výplatu – tj. mít zejména dostatečně vysoké úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Pro získání všech legislativních výhod, které předdůchod nabízí je nutné, aby měsíční částka předdůchodu činila 30 % průměrné mzdy. Předdůchod vyplácí příslušná penzijní společnost.

Kdo odchází do předdůchodu?

V praxi většinou čerpají předdůchodu občané, kteří v předdůchodovém věku již z různých důvodů nemohou nebo nechtějí pracovat a přitom se chtějí vyhnout odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu a mají dostatečné vlastní úspory v doplňkovém penzijním spoření. Při odchodu do předčasného důchodu je totiž nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší důchod. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává.

Souběh předčasného důchodu a předdůchodu je možný

V případě, že z nějakého důvodu potřebuje nebo chce předdůchodce mít vyšší měsíční příjem, tak si může požádat o předčasný důchod. Dostávat na účet současně každý měsíc předdůchod a předčasný důchod je možné. Pobírání předdůchodu není samozřejmě na překážku dostávání na účet i předčasného důchodu. Pouze předčasný důchod totiž vyplácí stát.

