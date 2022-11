Globální nemovitostní krize jako příležitost

Ceny nemovitostí budou nyní pod drobnohledem všech investorů. Jelikož žijeme v propojeném a globálním světě, bude i jejich vývoj u nás kopírovat ten světový, a to zejména evropský. Krize začala v Číně, nyní se pomalu rozvíjí i v USA. Evropa se na výraznější zlevnění nemovitostí teprve chystá, protože ECB začala utahovat šrouby měnové politiky nejpozději.

Bolestivá léčba střední třídy

Koho se v první chvíli zvýšené sazby nejvíce dotknou, bude střední třída. Kvůli vyšším úrokovým sazbám se hypotéky stanou nedostupnějšími. Tím se výrazně zmenší poptávka po bytech k bydlení. Nejbohatší lidé, kteří si mohou dovolit platit za nemovitost v hotovosti, budou dál pokračovat v nakupování. Proto se neočekává výrazný pokles cen nemovitostí v předních evropských městech a ve vyhledávaných lokalitách, jako je například centrum Prahy. Zde si ovšem střední třída nekupovala byty už dávno.

Ceny nemovitostí v Česku

Pokles cen se nevyhne ani České republice. Existuje jistá pravděpodobnost, že tento pád tu bude ještě výraznější než v zahraničí, a to hned z několika důvodů. Zaprvé je to předražeností současných tuzemských nemovitostí. Když se spočítá průměrná cena metru čtverečního a porovná se s průměrným platem v ČR, umisťuje se Česko na prvních místech světového žebříčku. Snem tuzemské střední třídy je zajistit se na stáří nákupem nemovitosti. Nebo přesněji, vyhnout se v penzi pádu životní úrovně. Stejně tak si nebudou movití čeští kupci pořizovat byt k bydlení v menších městských lokalitách. Buď zabrousí do vod luxusního bydlení, nebo se poohlédnou v zahraničí. Byt nebo domy jsou v Rakousku, Itálii, Francii či Španělsku levnější než u nás. Mít chatu v těchto oblastech je dnes leckdy výhodnější než na českém venkově.

Problém s bydlením

Již minimálně dvě volební období do poslanecké sněmovny je jedním z hlavních témat nedostupnost bydlení pro mladé lidi. Postupem času si prodávající nemovitostí uvědomí, že kupující je nechtějí obrat, ale že zkrátka nemají peníze na tak drahé nemovitosti. Zvláště pak u starých bytů je nutné připravit se na to, že majitel bude muset dát velkou slevu, bude-li chtít svoji nemovitost rychle prodat. Pro mladé rodiny se tím otevře možnost, jak se dostat k bytům, které sice vyžadují rekonstrukci, ale jsou cenově dostupnější.

Matěj Široký