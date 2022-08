Konečně levnější ropa, na jak dlouho?

Sankce na ruskou ropu

Cena ropy rostla, protože se obecně spekulovalo o poklesu exportu ruské ropy do světa. Podle údajů organizace OPEC Rusko je druhý největší světový vývozce ropy. Pokud by ruská ropa zmizela ze světových trhů, automaticky by cena černého zlata vzrostla na neúnosnou hranici. Co se však ve skutečnosti stalo, nebylo to, že by se drasticky snížil vývoz a produkce ruské ropy. Rusko produkuje a vyváží stejné množství. Změnily se však země, do kterých se ruská ropa dováží. Podle údajů z IHS Markit od května vzrostl významně podíl ruské ropy vyvážené do Indie. Před ruskou invazí na Ukrajinu Rusko vyváželo svoji ropu do Indie sporadicky. Nyní se odhaduje, že do Indie míří šestina ruské produkce. Samozřejmě vzrostl podíl ropy vyvážené do Číny. Obavy z nedostatku ropy ve světě kvůli ruské invazi se zatím nenaplnily, a proto cena ropy klesá.

Čerpaní amerických rezerv

Druhým silným faktorem, který hraje ve prospěch nízké ceny ropy, je uvolnění amerických strategických rezerv. Prezident Joe Biden rozhodl, že od dubna 2022 po následujících šest měsíců uvolní celkem 180 milionů barelů ropy. Americké ropné rezervy se pořád ztenčují nejrychleji za posledních dvacet let, avšak cena benzínu bude zásadním faktorem pro blížící se americké volby. Díky poklesu ceny ropy v posledních týdnech inflace v USA zpomaluje, vládní demokraté tak mají šanci ukázat pozitivní výsledky v boji s inflací.

Libyjská produkce

Posledním pozitivním faktorem je znovuobnovení produkce ropy v Libyí. Po dlouhé době byla zajištěna bezpečnost těžby a dopravy ropy. Libye je tak schopná dodávat přes 1,6 milionů barelů denně na světové trhy. Tyto tři faktory nám vysvětlují, proč cena ropy klesla, avšak všechny tři budou mít jen časově omezený efekt a cenu ropy dlouhodobě nesníží.

Matěj Široký