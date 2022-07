Zpětná výplata důchodu je omezená

Písemná žádost o starobní důchod je nutností pro jeho výplatu na účet. O starobní důchod je možné si na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení požádat až 4 měsíce před požadovaným termínem. Zpětná žádost je však nepřímo omezena, neboť dle zákona o důchodovém pojištění je možné vyplatit státní důchody 5 let zpětně a následně dochází k zániku nároku. Zpětná žádost o předčasný důchod přitom není vůbec možná. Nejdříve je možné předčasný důchod přiznat ode dne podání žádosti o předčasný důchod.

Praktický příklad

Pan David dosáhl před dvěma lety řádného důchodového věku, ale o starobní důchod si nepožádal. Chtěl pracovat na tzv. procenta v budoucnu mít výhodnější výpočet starobního důchodu. Nyní však pan David potřebuje z rodinných důvodů vyšší hotovost a napadlo ho požádat si o starobní důchod zpětně. Tuto možnost pan David má, požádá si ke dni vzniku nároku a starobní důchod mu bude za celé dva roky doplacen.

Praktický příklad

Paní Hana má rok do dosažení řádného důchodového věku. Nyní by paní Hana potřebovala z rodinných důvodů vyšší finanční hotovost a chtěla by to řešit zpětným odchodem do předčasného důchod v nejdřívějším termínu, jaký ji legislativa umožňuje. Paní Hana si však zpětně o předčasný důchod požádat nemůže. Paní Hana si může podat pouze aktuální žádost o předčasný důchod.

Petr Gola