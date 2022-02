Poradna: Změna penzijka na doplňkové penzijní spoření

Michal: Dlouhodobě si spořím v penzijním připojištění, na které mi přispívá i zaměstnavatel. Uvažuji, že v práci skončím dřív a odejdu buď do předčasného důchodu nebo předdůchodu. Jak musím se svojí smlouvou postupovat?

2. února 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Pokud se rozhodnete čerpat státní předčasný důchod, tak nemusíte se svojí smlouvou o penzijním připojištění dělat žádné úkony. Předčasný důchod vyplácí stát a vlastní spoření v jakémkoliv finančním produktu nemá vliv na nárok na předčasný důchod ani na jeho výpočet. Muži, kteří mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let, což je i Váš případ, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto odejít příliš brzy do předčasného důchodu přináší citelnou „finanční ztrátu“.

Trvalé krácení

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že zkrácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Navíc předčasný důchod je nižší oproti starobnímu důchodu i z důvodu odpracování nižšího počtu let pojištění než při práci až do dosažení řádného důchodového věku.

V předdůchodu se čerpají vlastní úspory

Předdůchod nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Jestliže byste se rozhodl pro předdůchod, tak si musíte svoji smlouvu o penzijním připojištění „převést“ na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a tato doba se hodnotí jako vyloučená doba pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. V praxi volí občané předdůchod, aby se vyhnuli krácení u předčasného důchodu. Podmínkou je však mít dostatečně vysoké úspory na smlouvě, neboť měsíční částka předdůchodu musí činit 30 % průměrné mzdy. Někteří občané si během čerpání předdůchodu z důvodu zvýšení aktuálního měsíčního příjmu požádají i o předčasný důchod, souběh předdůchodu i předčasného důchodu je totiž možný.

Petr Gola