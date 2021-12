Jak dlouho si užijeme důchodu?

Je v roce 2000 činila průměrná délka doby pobírání důchodu 19,96 let, v roce 2010 to bylo 22,79 lež v roce 2020 to bylo již 24,51 let. Růst délky doby pobírání důchodu je velmi pozitivním trendem. Zvyšování průměrné doby pobírání starobního důchodu však bude zvyšovat nároky na finanční zabezpečení. V budoucnu lze tedy očekávat pokles státního důchodu vzhledem k průměrné mzdě a růst úlohy vlastního zajištění na penzi.

Jak se liší v Česku důchody?

Při seřazení všech důchodů od nejvyšší po nejnižší je hodnota důchodu ležícího přesně uprostřed mediánem důchodu. V roce 2020 činil medián důchodu 14362 Kč, v roce 201913357 Kč, v roce 201812289 Kč a v roce 201711725 Kč. Muži mají v Česku přitom vyšší důchody než ženy, medián důchodu mužů činil v roce 2020 částku 15775 Kč, zatímco medián důchodu žen činil 13129 Kč.

Vzhledem ke konstrukci výpočtu starobního důchodu jsou mezi hodnotami starobních důchodů menší rozdíly než mezi mzdami.

Pouze desetina starobních důchodců v roce 2020 pobírala starobní důchod nižší než 10 778 Kč a pouze 30 % starobních důchodců mělo v roce 2020 starobní důchod nižší než 12 870 Kč.

Pouze desetina starobních důchodců měla v roce 2020 starobní důchod vyšší než 18 251 Kč a měsíční důchod nad 15 910 Kč mělo pouze 30 % starobních důchodců.

Valorizace zvyšuje rozdíly v důchodech

Starobní důchody se každoročně valorizují. Ke zvýšeních státních důchodů dochází od ledna automaticky. V korunovém vyjádření se více zvyšují vyšší důchody, během let se tedy finanční rozdíl mezi vyššími a nižšími důchody neustále prohlubuje.

