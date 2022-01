Poradna: Kdy budu platit novou zálohu na zdravotním pojištění?

Romana: Daňové povinnosti chci mít za rok 2021 co nejdříve splněny, bude mít na platbu zdravotního pojištění vliv, kdy odevzdám přehled, jestli v únoru, březnu nebo dubnu?

28. ledna 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2021 odevzdat na příslušné zdravotní pojišťovně přehled, i když samostatnou výdělečnou činnostvykonávaly pouze jeden měsíc nebo jako vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Základní termín

Základní termín pro podání přehledu za rok 2021 je do 2. 5. 2022, při splnění některé ze zákonných podmínek může být odevzdán i později (do 2. 6. 2022 nebo do 1. 8. 2022). Dříve je samozřejmě možné přehled podat.

Nová výše zálohy

Kdy skutečně přehled za rok 2021 své zdravotní pojišťovně odevzdáte, to bude mít samozřejmě vliv na to, kdy budete poprvé platit novou měsíční zálohu na zdravotním pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena měsíční záloha na zdravotním pojištění, a to alespoň v minimální výši. V roce 2022 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 2627 Kč. Pokud je skutečná měsíční záloha na zdravotním pojištění (13,5 % z ročního zdravotního pojištění) vyšší než minimální měsíční záloha, tak se platí měsíční záloha odpovídající skutečnému zisku.

Splatnost nové zálohy

Poprvé se nová měsíční záloha platí za měsíc, ve kterém byl přehled za rok 2021 podán. Měsíční záloha je přitom splatná do 8. dne následujícího měsíce. Jestliže tedy odevzdáte přehled např. v březnu 2022, potom novou měsíční zálohu zaplatí začátkem dubna.

Petr Gola