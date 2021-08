Poradna: Prodej darované nemovitosti a daň

Lucie: Rodiče na mě plánují přepsat byt, ale já ho chci prodat, protože bydlím v jiném městě. Byt vlastní rodiče již 20 let, musela bych z prodeje platit daně?

Příjem z prodeje nemovitosti je od daně z příjmu fyzických osob vždy osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplyne příslušná časová lhůta.

Nemovitost nesloužící k vlastnímu bydlení

U nemovitosti, která neslouží k vlastnímu bydlení, musí uplynout mezi nabytím a prodejem nemovitosti lhůta 10 let. K prodloužení časového testu z pěti let na deset let došlo od letošního roku.

Darování časový test nezkracuje

V případě obdržení nemovitosti darem od rodičů přitom nedochází ke zkrácení časové lhůty o dobu, po kterou nemovitost vlastnili rodiče. Pro darování nemovitosti tedy platí jiný režim než pro prodej zděděné nemovitosti, kde se do lhůty započítává i doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem.

Řešení vlastní bytové potřeby

K daňovému osvobození při prodeji nemovitosti při nesplnění časového testu dojde i tehdy, pokud jsou získané peníze z prodeje nemovitosti použity k řešení vlastní bytové potřeby při splnění všech zákonných podmínek.

Daňové přiznání

V případě, že není splněna některá ze zákonných podmínek pro daňové osvobození příjmu z prodeje bytu obdrženého darem, potom je nutné vyplnit daňové přiznání a tento příjem zdanit. Na doplnění uvádíme, že sociální pojištění a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí nikdy.

